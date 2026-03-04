Αναζήτηση
ΚΥΠΡΟΣ

Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο με κατεύθυνση την Κύπρο – Απογειώθηκαν ελληνικά F-16

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η Κύπρος βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης σε κατάσταση συναγερμού, ύστερα από πληροφορίες για ύποπτο εναέριο αντικείμενο που φέρεται να κατευθυνόταν προς το νησί. Το περιστατικό προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρχών ασφαλείας και των στρατιωτικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΡΙΚ, ο συναγερμός επεκτάθηκε και στην Αμερικανική πρεσβεία στη Λευκωσία. Το προσωπικό μεταφέρθηκε προληπτικά στα υπόγεια του κτιρίου, μέχρι να ολοκληρωθεί ο απαραίτητος έλεγχος ασφαλείας από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η κατάσταση επανήλθε στην ομαλότητα λίγο πριν από τις 10 το πρωί, όταν ο συναγερμός έληξε και οι εργαζόμενοι της πρεσβείας επέστρεψαν στις θέσεις τους. Κατά τη διάρκεια του συμβάντος, πολίτες παρατήρησαν την παρουσία ελληνικών μαχητικών F-16 στον κυπριακό εναέριο χώρο, γεγονός που επιβεβαίωσε την κινητοποίηση των δυνάμεων άμυνας.

Κύπρος: Έφτασαν οι ελληνικές φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά»
