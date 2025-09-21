Διεθνή

Κυβερνοεπίθεση στα αεροδρόμια: Πώς ένα σφάλμα σχεδόν παράλυσε την Ευρώπη

Χάκερ έριξαν προσωρινά τα αυτόματα συστήματα τσεκ-ιν σε Χίθροου, Βερολίνο και Βρυξέλλες.

Μερικά από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της Ευρώπης, περιλαμβανομένου του Χίθροου, του πιο πολυσύχναστου στη γηραιά ήπειρο, κάνουν σήμερα αγώνα δρόμου για να αποκαταστήσουν την ομαλή λειτουργία των συστημάτων αυτόματου τσεκ-ιν, μετά την αναστάτωση που προκλήθηκε χθες, Σάββατο, από χάκερ.

Οι χάκερ έπληξαν χθες τα συστήματα τσεκ-ιν και επιβίβασης που παρέχει η Collins Aerospace, η οποία ανήκει στην RTX, προκαλώντας αναστάτωση στη λειτουργία του Χίθροου του Λονδίνου, του αεροδρομίου του Βερολίνου και αυτού των Βρυξελλών, όπου επιβάτες χρειάστηκε να κάνουν μεγάλες ουρές και να βρεθούν αντιμέτωποι με δεκάδες ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων.

Τα προβλήματα είχαν μειωθεί σημαντικά σήμερα το πρωί, παρά το γεγονός ότι συνεχίζονταν κάποιες καθυστερήσεις, σύμφωνα με αερολιμενικούς αξιωματούχους και με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, ενώ περιφερειακές ρυθμιστικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ερευνούν τα αίτια του επεισοδίου.

Η αναστάτωση αυτή στα αεροδρόμια εντάσσεται σε μια σειρά κυβερνοεπιθέσεων οι οποίες έχουν πλήξει πολλούς τομείς, από την υγειονομική περίθαλψη μέχρι την αυτοκινητοβιομηχανία. Η αυτοκινητοβιομηχανία Jaguar Land Rover σταμάτησε την παραγωγή εξαιτίας κυβερνοεπίθεσης, ενώ χάκερ προκάλεσαν επίσης ζημιά εκατοντάδων εκατομμυρίων σττερλινών στην εταιρεία Marks & Spencer.

Η RTX χαρακτήρισε το επεισόδιο «προσωρινή διακοπή που σχετίζεται με τον κυβερνοχώρο» και δήλωσε πως επηρέασε το λογισμικό της MUSE, το οποίο χρησιμοποιούν αρκετές αεροπορικές εταιρείες. Η RTX δεν ήταν σήμερα άμεσα διαθέσιμη για να σχολιάσει.

Το αεροδρόμιο του Βερολίνου ανακοίνωσε σήμερα πως προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν, αλλά εργάζεται μαζί με την εταιρεία για να επιλύσουν το ζήτημα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις ούτε ακυρώσεις πτήσεων, πρόσθεσε.

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ανέφερε σε επικαιροποιημένο σημερινό μήνυμά του προς επιβάτες ότι η κυβερνοεπίθεση έχει «μεγάλο αντίκτυπο στο πρόγραμμα των πτήσεων» και προκαλεί καθυστερήσεις και ακυρώσεις.

Το Χίθροου ανακοίνωσε νωρίς σήμερα πως συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης μετά τη βλάβη στο σύστημα τσεκ-ιν. Πρόσθεσε πως «η μεγάλη πλειονότητα των πτήσεων συνεχίζει να εκτελείται».

Σε ανάλυση του παρόχου αεροπορικών δεδομένων Cirium αναφέρεται ότι οι καθυστερήσεις στο Χίθροου είναι «χαμηλές», το Βερολίνο έχει «μέτριες» καθυστερήσεις ενώ οι καθυστερήσεις στις Βρυξέλλες είναι «σημαντικές», αλλά μειώνονται.

 

Ουκρανός βουλευτής – Ο Ζελένσκι ικανός να...

0
Ο Ντμίτροκ, ένα αμφιλεγόμενο πρόσωπο στην ουκρανική πολιτική σκηνή,...

Αδιάκοποι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στη Γάζα –...

0
Χιλιάδες εγκαταλείπουν την πόλη της Γάζας - Οι IDF...

Ουκρανός βουλευτής – Ο Ζελένσκι ικανός να εμπλέκεται στη δολοφονία Κερκ και την απόπειρα κατά Τραμπ
