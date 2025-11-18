ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Λ. Αυγενάκης – Συνάντηση με Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνάντηση πραγματοποίησε σήμερα, Τρίτη 18 Νοεμβρίου, ο πρ Υπουργός και Βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης, με την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, τον Δήμαρχο Φαιστού Γρηγόρη Νικολιδάκη και τον Αντιδήμαρχο Γιάννη Φασομυτάκη, και έκανε την ακόλουθη ανάρτηση:

“Με την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη.

Συνάντηση στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με την Υπουργό Σοφία Ζαχαράκη, τον Δήμαρχο Φαιστού Γρηγόρη Νικολιδάκη και τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Γιάννη Φασομυτάκη.

Συζητήσαμε εκτενώς για το σχολικό συγκρότημα των Βοριζίων και τα ζητήματα που αφορούν τις κτιριακές εγκαταστάσεις και την επάρκεια εκπαιδευτικού προσωπικού, καθώς και για τις ανάγκες των όμορων ορεινών χωριών του Δήμου.

Τις επόμενες ημέρες αναμένονται περαιτέρω εξελίξεις και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης προς όφελος της εκπαιδευτικής κοινότητας των ορεινών οικισμών του Δήμου Φαιστού”.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Χανιά:Σύλληψη αλλοδαπού για καταδικαστική απόφαση

0
Συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων...

Έφυγε από τη ζωή η Μανουέλα Βαρδινογιάννη

0
Έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 18 Νοεμβρίου η...

Χανιά:Σύλληψη αλλοδαπού για καταδικαστική απόφαση

0
Συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων...

Έφυγε από τη ζωή η Μανουέλα Βαρδινογιάννη

0
Έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 18 Νοεμβρίου η...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Έφυγε από τη ζωή η Μανουέλα Βαρδινογιάννη
Επόμενο άρθρο
Χανιά:Σύλληψη αλλοδαπού για καταδικαστική απόφαση
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Χανιά:Σύλληψη αλλοδαπού για καταδικαστική απόφαση

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων...

«Έπεσαν» ΜΜΕ, X, ChatGPT και χιλιάδες αναφορές για προβλήματα στη σύνδεση

ΠΚ team ΠΚ team -
Χάος στο διαδίκτυο, το μεσημέρι της Τρίτης (18/11). Πλήθος ιστοσελίδων...

Έφυγε από τη ζωή η Μανουέλα Βαρδινογιάννη

Παπουτσάκης Παπουτσάκης -
Έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 18 Νοεμβρίου η...

Αλέκος Φλαμπουράρης: Πέθανε ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ – Σε ηλικία 87 ετών

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Αλέκος Φλαμπουράρης υπήρξε ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ Εσωτερικού...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST