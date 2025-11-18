Λ. Αυγενάκης – Συνάντηση με Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη

Συνάντηση πραγματοποίησε σήμερα, Τρίτη 18 Νοεμβρίου, ο πρ Υπουργός και Βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης, με την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, τον Δήμαρχο Φαιστού Γρηγόρη Νικολιδάκη και τον Αντιδήμαρχο Γιάννη Φασομυτάκη, και έκανε την ακόλουθη ανάρτηση:

Συνάντηση στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με την Υπουργό Σοφία Ζαχαράκη, τον Δήμαρχο Φαιστού Γρηγόρη Νικολιδάκη και τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Γιάννη Φασομυτάκη.

Συζητήσαμε εκτενώς για το σχολικό συγκρότημα των Βοριζίων και τα ζητήματα που αφορούν τις κτιριακές εγκαταστάσεις και την επάρκεια εκπαιδευτικού προσωπικού, καθώς και για τις ανάγκες των όμορων ορεινών χωριών του Δήμου.

Τις επόμενες ημέρες αναμένονται περαιτέρω εξελίξεις και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης προς όφελος της εκπαιδευτικής κοινότητας των ορεινών οικισμών του Δήμου Φαιστού”.