Λασίθι:Διακρίσεις τοπικών χορευτών στο Dance World Cup που φιλοξενήθηκε με την υποστήριξη του Δήμου Αγίου Νικολάου στη Λίμνη της πόλης

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνεται ότι χορευτές από σχολές χορού του Αγίου Νικολάου διακρίθηκαν στους προκριματικούς αγώνες του Dance World Cup Greece & Cyprus 2025, που πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Δήμου Αγίου Νικολάου στη Λίμνη της πόλης, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή τους στον μεγάλο τελικό του παγκόσμιου διαγωνισμού χορού στο Δουβλίνο!

Για πρώτη φορά στην Κρήτη, ο Άγιος Νικόλαος έγινε το επίκεντρο του διεθνούς χορευτικού θεσμού, φιλοξενώντας δεκάδες ταλαντούχους συμμετέχοντες από Ελλάδα και Κύπρο.

Οι νικητές κάθε κατηγορίας προκρίνονται στον Μεγάλο Τελικό του 2026 στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας, όπου θα εκπροσωπήσουν τις χώρες τους στην «Ολυμπιάδα του Χορού».

Προκρίσεις & Διακρίσεις από τον Άγιο Νικόλαο

– Alegria Dance Studio – Angeliki Gastra:

● Elisabeth Denek & Konstantina Damoura – Children Acro Duet – Χρυσό Μετάλλιο (πρόκριση στο Δουβλίνο)

● Konstantina Damoura – Children Solo Acro – Χρυσό Μετάλλιο (πρόκριση στο Δουβλίνο)

● Nefeli Kokolaki – Junior Solo Street Dance – Αργυρό Μετάλλιο (πρόκριση στο Δουβλίνο)

● Mirsa Topi & Iro Vasaliki – Junior Solo Acro – Κοινό Αργυρό Μετάλλιο (πρόκριση στο Δουβλίνο)

● Junior Small Group Acro – Χρυσό Μετάλλιο (πρόκριση στο Δουβλίνο) // Συμμετέχοντες: Askerda Beka, Danae Evangelou, Elisabeth Denek, Emily Balla, Iliana Zaharaki, Katerina Xenou, Konstantina Damoura, Maria Gerokosta

– Rythmos Academy @Ρυθμός Α.Σ. Αγίου Νικολάου

● Children Small Group Acro – Χρυσό Μετάλλιο (πρόκριση στο Δουβλίνο) // Συμμετέχοντες: Emanouela Mattheaki, Evangelia Loukaki, Ioanna Markaki, Konstantina Athanasiadou, Maria Makraki, Maria-Myrto Koutoulaki, Natalia Mailet, Ourania Havaki, Varvara-Maria Manioudaki

Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν επίσης σε όλους τους τοπικούς χορευτές που συμμετείχαν από:

● Σχολή Χορού Σοφίας Μαυροφόρου

● Dance Project

Η συλλογική προσπάθεια που ξεκίνησε εδώ και ένα χρόνο – μέσω της συνεργασίας και ενημέρωσης όλων των τοπικών σχολών χορού – αποδίδει πλέον ουσιαστικά αποτελέσματα, προσφέροντας τεράστιες ευκαιρίες στα παιδιά του τόπου μας.

«Δίψα, μεράκι και δύναμη υπάρχουν στο χορευτικό μας κοινό – και εμείς, ως Δήμος, είμαστε εδώ για να το στηρίξουμε», είχε τονίσει σχετικά ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου. Ανυπομονούμε να υποδεχθούμε ακόμη περισσότερους χορευτές που θα θελήσουν να ζήσουν αυτήν τη μοναδική εμπειρία στο μέλλον!

Υποτροφίες – Διεθνής Αναγνώριση

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, απονεμήθηκαν και σημαντικές υποτροφίες σε Έλληνες διαγωνιζόμενους, αναγνωρίζοντας το ταλέντο τους σε διεθνές επίπεδο:

 Max Oliveira Summer Programme – Πορτογαλία:

Evangelia Eleftheria Daktylidi (Pantechnon School of Dance – Μύκονος)

 Institute of Arts Barcelona – Summer Programme:

Kalliopi Evangelia Rousounelou, Marina Kondyli, Evangelia Eleftheria Daktylidi (Pantechnon School of Dance – Μύκονος & Σχολή Χορού Κωνστ. Μπαρμπούρη – Αθήνα)

 ArtsEd London – Summer Programme (UK):

Eleni Bott (Thompson School of Dance – Κύπρος)

 Base College London – Full & Part Scholarship (Full-Time Professional Programme):

Ioannis Kamplionis (Pantechnon School of Dance – Μύκονος)

Marilia Skandalaki (Backstage Dance Revolution – Ηράκλειο)

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για την φιλοξενία του Dance World Cup στην πόλη. Καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες, χαρακτήρισε την διοργάνωση ως «μια γιορτή του χορού, της νεανικής δημιουργίας και του ταλέντου».

Ο κ. Μενεγάκης τόνισε ότι ο Άγιος Νικόλαος, με τη μαγευτική λίμνη και τη φιλοξενία του, έγινε “η καρδιά” του θεσμού για την Ελλάδα και την Κύπρο, κάτι που αποτελεί τιμή για τον τόπο.

Μάλιστα, ανέδειξε τη σημασία των ευκαιριών που δίνονται στους νέους χορευτές, ευχαριστώντας την καλλιτεχνική διευθύντρια Jennifer Davison για τη συμβολή της στο να απονεμηθούν υποτροφίες σε κορυφαίες σχολές του εξωτερικού – «ένα δώρο που μένει, μια παρακαταθήκη για το μέλλον».

“Ο πολιτισμός, ο χορός, η τέχνη και ο αθλητισμός είναι η καρδιά μιας κοινωνίας – και εμείς στον Άγιο Νικόλαο θέλουμε αυτή η καρδιά να χτυπά δυνατά”, δήλωσε χαρακτηριστικά, ευχόμενος ο νέος αυτός θεσμός να “ριζώσει εδώ, στον τόπο μας, και να γίνεται ολοένα και πιο δυνατός” τα επόμενα χρόνια. Ο Δήμος Αγίου Νικολάου δεσμεύεται να συνεχίσει να στηρίζει τέτοιες πρωτοβουλίες, που γεμίζουν τον τόπο μας με ελπίδα για το μέλλον.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΔΑΕΑΝ Γιώργος Αστρουλάκης εμφανίστηκε ιδιαίτερα ενθουσιασμένος με την επιτυχία της διοργάνωσης. Σε δηλώσεις του, υπογράμμισε ότι στόχος είναι ο Άγιος Νικόλαος να καθιερωθεί ως μόνιμος τόπος διεξαγωγής των προκριματικών του Dance World Cup κάθε χρόνο, δεδομένου του πυρετού προετοιμασιών και της άρτιας οργάνωσης που επέδειξε ήδη η πόλη.

Η μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου και οι διακρίσεις των παιδιών του Αγίου Νικολάου, σημείωσε, αποτελούν ισχυρό κίνητρο για τη συνέχεια αυτής της προσπάθειας, η οποία γεμίζει όλους με αισιοδοξία.