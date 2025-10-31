Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Συνάντηση για την στήριξη σεισμόπληκτων επιχειρήσεων μετά τον σεισμό του 2021

Η δραματική κατάσταση των σεισμόπληκτων επιχειρήσεων, μετά τον καταστροφικό σεισμό του Σεπτεμβρίου 2021 και η αναγκαιότητα άμεσης και ουσιαστικής στήριξής τους, βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα Αρκαλοχωρίου.

Στη συνάντηση που συγκάλεσε ο Εμπορικός Σύλλογος Αρκαλοχωρίου, παρουσία του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου συμμετείχαν οι κυβερνητικοί βουλευτές του Νομού Ηρακλείου, Λευτέρης Αυγενάκης, Κώστας Κεφαλογιάννης και Μάξιμος Σενετάκης,, οι Αντιδήμαρχοι Όλγα Δραμουντάνη και Γρηγόρης Καλογερίδης, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αρκαλοχωρίου Γιώργος Μαλεδάκης, καθώς και αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συλλόγου του Εμπορικού Συλλόγου Αρκαλοχωρίου, με επικεφαλής τον Πρόεδρο, Γιώργο Μπορμπαντωνάκη και τα μέλη Γιώργο Μπορμπαντωνάκη, Ζαχαρία Δερμιτζάκη, Ανδρέα Μαραγκάκη και Γιώργο Κυριαζή.

Ο Δήμαρχος αφού έκανε μία σύντομη παρουσίαση της δύσκολης κατάστασης που επικρατεί στην περιοχή και την ανάγκη για επιτάχυνση των διαδικασιών που αφορούν την οικονομική και κοινωνική ανασυγκρότηση, επικέντρωσε στην επιτακτική ανάγκη για άμεση αποκατάσταση και την ενεργοποίηση ενός νέου, ουσιαστικού προγράμματος στήριξης των σεισμόπληκτων επιχειρήσεων που ήταν και το αντικείμενο της συνάντησης.

Την αναγκαιότητα αυτή, υπογράμμισε ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Γιώργος Μπορμπαντωνάκης, ο οποίος αναγνώρισε ότι τα προηγούμενα σχήματα στήριξης έδωσαν “ανάσα” σε πολλές επιχειρήσεις, οι οποίες χωρίς αυτά “δεν θα υπήρχαν”, επιτρέποντας στον εμπορικό κόσμο να συνεχίσει αλλά σήμερα χρειάζεται ένα νέο πρόγραμμα που θα καλύπτει, το σύνολο των επιχειρήσεων.

Ωστόσο, στη συνάντηση αναφέρθηκε ως ενδεικτικό της φθίνουσας πορείας του τόπου και παρά το γεγονός ότι εντός των ορίων του, κατασκευάζεται ένα πολύ μεγάλο έργο, το γεγονός ότι μόνο την τελευταία εβδομάδα, έκλεισαν 4 επιχειρήσεις, καθιστώντας σαφές ότι η βοήθεια πρέπει να είναι άμεση.

Οι κυβερνητικοί βουλευτές έδειξαν κατανόηση της κατάστασης που αντιμετωπίζει ο επιχειρηματικός κόσμος και εμφανίστηκαν θετικοί στην υλοποίηση παρεμβάσεων με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον σεισμό, με γνώμονα την αναζωογόνηση της τοπικής οικονομίας και δεσμεύτηκαν ότι θα επιδιώξουν την συγκρότηση και υλοποίηση του προγράμματος.