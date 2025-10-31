Ρέθυμνο:Συνεδρίαση Επιτροπής Διαχείρισης Υδάτων και Κυκλικής Οικονομίας της Κ.Ε.Δ.Ε

Οι επικείμενες νομοθετικές αλλαγές που βρίσκονται σε διαβούλευση και αφορούν στο μέλλον των Δ.Ε.Υ.Α. και την διαχείριση των απορριμμάτων, ήταν τα κρίσιμα ζητήματα που απασχόλησαν την συνεδρίαση των μελών της Επιτροπής Διαχείρισης Υδάτων και Κυκλικής Οικονομίας της Κ.Ε.Δ.Ε. που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 30 Οκτωβρίου 2025 στο Δημαρχείο της πόλης του Ρεθύμνου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε ενόψει του συνεδρίου της Κ.Ε.Δ.Ε. στην Αλεξανδρούπολη όπου και θα παρουσιαστεί η σύνοψη των θέσεων που καταγραφήκαν μετά την διεξοδική συζήτηση που διεξήχθη στο Ρέθυμνο.

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. και της Π.Ε.Δ. Κρήτης, Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης ενημέρωσε αναλυτικά τα μέλη της επιτροπής για το τι ακριβώς προβλέπεται για τις Δ.Ε.Υ.Α. στο ειδικό κεφάλαιο του υπό διαμόρφωση νέου Κώδικα για την αυτοδιοίκηση.

Όπως εξήγησε, ο σχεδιασμός του υπουργείου προβλέπει να διατηρηθούν 110 Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης σε ολόκληρη την χώρα ενώ διαφοροποιήσεις καταγράφονται για την Μακεδονία και την Στερεά Ελλάδα.

Ειδικότερα, προβλέπεται όπως η διαχείριση των υδάτων στην Αττική, την Φωκίδα και την Βοιωτία ανατεθεί στο σύνολο της στην ΕΥΔΑΠ, εγχείρημα, για το οποίο ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως ενδεχομένως θα είναι ατελέσφορο, αν δεν ακολουθηθεί συναινετική διαδικασία.

Αντίστοιχος είναι ο σχεδιασμός και για τους νομούς Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής όπου η διαχείριση των υδάτων προβλέπεται να ανατεθεί στην ΕΥΑΘ αλλά με εξαιρέσεις για κάποιες περιοχές που κρίθηκε πως δεν θα συγχωνευθούν στην ενιαία διαχείριση.

Μιλώντας για τον σχεδιασμό που έχει τεθεί υπόψη της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. αναφορικά με το θέμα του νερού, ο κ. Δήμαρχος είπε προς τα μέλη της επιτροπής, ότι «Προφανώς είμαστε σχετικά ικανοποιημένοι από τις εξελίξεις» εξηγώντας:

«Αποδείχθηκε περίτρανα ότι όλοι οι προηγούμενοι σχεδιασμοί, τους οποίους αντικρούσαμε με επιχειρήματα και θεσμικότητα δεν αντιμετώπιζαν το πρόβλημα αφού ασχολούνταν μόνο με τα διοικητικά σχήματα και όχι με την ουσία του προβλήματος που είναι η λειψυδρία».

Κατ’ επέκταση ο κ. Δήμαρχος αναφέρθηκε και στο τεράστιο ζήτημα του ενεργειακού κόστους λειτουργίας των Δ.Ε.Υ.Α που επιβαρύνει τις υπηρεσίες ύδατος ανεξαρτήτως μορφής, γεγονός, που προβληματίζει έντονα τις διοικήσεις τους και εν γένει τις δημοτικές αρχές. Για το θέμα αυτό δεν υπάρχει καμιά πρωτοβουλία από την κυβέρνηση έως σήμερα.

Παράλληλα, ο Δήμαρχος τόνισε την καλή συνεργασία που έχει ο ίδιος αλλά και η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. με το Υπουργείο Εσωτερικών και τον Υπουργό κ. Θεόδωρο Λιβάνιο, λέγοντας, ότι υπάρχει συνεχής διάλογος για την κατάρτιση των τελικών άρθρων του σχετικού νομοσχεδίου, στο οποίο αναμένεται να συμπεριληφθεί και η πρόταση του για την κατάρτιση μεταβατικών διατάξεων που θα αφορούν διαδικασίες εξυγίανσης των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης.

Αυτό έχει κυρίως να κάνει με την απορρόφηση από τις Δ.Ε.Υ.Α. κονδυλίων ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ που προτείνεται να γίνουν με όρους παρατηρητηρίου «ώστε τα χρήματα να κατανεμηθούν δίκαια και όχι στην βάση του ποιες Δ.Ε.Υ.Α. συνενώνονται και ποιες όχι, κριτήριο, εξωθεσμικό και όχι δίκαιο» όπως τόνισε ο κ. Μαρινακης.

Ο ίδιος συνέχισε με την πρόταση που έχει υποβληθεί, ώστε το υπόλοιπο ποσό που έχει ως οφειλή κάθε Δ.Ε.Υ.Α. και δεν θα καλυφθεί από την προαναφερθείσα χρηματοδότηση, ιδιαίτερα οι οφειλές στους παρόχους ενέργειας, να είναι δυνατόν να εξοφλούνται με τραπεζικό δανεισμό.

Αναλύθηκε δε, το ακανθώδες ζήτημα της δυσμενούς νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου που στερεί τη δυνατότητα στις Δ.Ε.Υ.Α. να δανειστούν από ιδιωτικά πιστωτικά ιδρύματα ενώ παράλληλα εδώ και δέκα χρόνια, από την εποχή της συγκυβέρνησης, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δεν έχει την δυνατότητα να ανταποκριθεί στις σχετικές απαιτήσεις δανειοδότησης.

Τα θέματα αυτά βρίσκονται υπό επεξεργασία, όπως εξήγησε στην επιτροπή ο Δήμαρχος Ρεθύμνης, εκφράζοντας την πεποίθηση πως το τελικό σχέδιο νόμου θα ικανοποιεί τα ζητήματα που τίθενται σχετικά με την διαχείριση των υδάτων.

Το επόμενο θέμα που απασχόλησε τα μέλη της Επιτροπής ήταν τα προβλεπόμενα στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την διαχείριση των απορριμμάτων.

Για το θέμα αυτό ενημέρωσε ο Πρόεδρος του Δικτύου ΦΟΔΣΑ, Δήμαρχος Χανίων κ. Παναγιώτης Σημανδηράκης, ο οποίος εξήγησε ακριβώς τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα και ανέλυσε τους τρόπους με τους οποίους επιχειρείται να θεσμοθετηθούν νέες διατάξεις που προκαλούν διαφωνίες.

Σύμφωνα με τον κ. Σημανδηράκη το νομοσχέδιο προκαλεί τροχοπέδη στην απορρόφηση των σχετικών Ευρωπαϊκών κονδυλίων και δεν επιλύει χρονίζοντα προβλήματα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.

Οι θέσεις που κατατέθηκαν από όλα τα μέλη της επιτροπής, θα συνοψιστούν σε αντίστοιχα πορίσματα που θα παρουσιαστούν από τον πρόεδρο της της Επιτροπής Διαχείρισης Υδάτων και Κυκλικής Οικονομίας της Κ.Ε.Δ.Ε. , Δημοτικό Σύμβουλο και πρώην Δήμαρχο θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνο Ζέρβα.

Να σημειωθεί ότι η συνεδρίαση της επιτροπής έγινε με δια ζώσης συμμετοχές στο Δημαρχείο της πόλης αλλά και με την συμμετοχή μελών μέσω συστήματος τηλεδιάσκεψης.

Από τον Δήμο Ρεθύμνης συμμετείχαν επίσης οι Αντιδήμαρχοι Στ. Σπανουδάκης, Δημ. Λελεδάκης, Δημ. Λαχνιδάκης, Μ. Τσακωνας, Στ. Σαμψών, Ν. Προβιάς, Γ. Σκορδίλης και Νεκ. Παπαδογιάννης.