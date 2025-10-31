Ρέθυμνο:159η Επέτειος Ολοκαυτώματος της Ιεράς Μονής Αρκαδίου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

159η ΕΠΕΤΕΙΟΣ

ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας τις εορταστικές εκδηλώσεις της 159ης Επετείου του ολοκαυτώματος της Ιεράς Μονής Αρκαδίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης

Μαρία Λιονή

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 159ης ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Ι.Μ. ΑΡΚΑΔΙΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Γενικός Σημαιοστολισμός Δημοσίων, Δημοτικών, Ιδιωτικών καταστημάτων και οικιών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης από το πρωί της 1ης Νοεμβρίου έως και την δύση του ηλίου της 8ης Νοεμβρίου 2025.

Σημαιοστολισμός & φωταγώγηση Λιμένων και Ελλιμενισμένων πλοίων στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης.

08:00 Επίσημη έπαρση της σημαίας της πόλης του Ρεθύμνου στο Ηρώο του

Άγνωστου Στρατιώτη από Τμήμα Απόδοσης Τιμών του 547 ΑΜΤΠ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Ιερά Μονή Αρκαδίου

08:30 Αρχιερατική Θεία Λειτουργία από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομο και στη συνέχεια αρχιερατικό τρισάγιο στην Πυριτιδαποθήκη της Ιεράς Μονής Αρκαδίου.

09:55 Αφή της φλόγας από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομο.

11:30 Εκκίνηση Αρκάδιου Δρόμου Ανδρών – Γυναικών.

ΤΡΙΤΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Δήμος Μυλοποτάμου / Δημοτική Κοινότητα Λιβαδίων

11:00 Επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώο Πεσόντων Λιβαδίων με την συμμετοχή της

Φιλαρμονικής του Δήμου Ρεθύμνης.

11:15 Παρέλαση προς το μνημείο του Ήρωα Καπετάν Ιωάννη Σωπασή ή «Κούβο»

των μαθητών του Γυμνασίου Κράνας και του Δημοτικού Σχολείου και

Nηπιαγωγείου Λιβαδίων. Επιμνημόσυνη Δέηση.

11:30 Kαλωσόρισμα από την Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Λιβαδίων, κα. Μαίρη Χνάρη.

Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Μυλοποτάμου κ. Γεώργιο Κλάδο.

Ομιλία με τίτλο «Ο θησαυρός της Λευτεριάς» από τον Θεολόγο – Συγγραφέα κ. Θεόδωρο Ρηγινιώτη.

– Κατάθεση στεφάνων – Τραγούδι αφιερωμένο στη μνήμη των πεσόντων στην εθελοθυσία του Αρκαδίου από τον Γιώργη Βάμβουκα – Φλασκή. Λιβαδιώτικος παλμός από τον Λαογραφικό Όμιλο «Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης».

– Τήρηση ενός λεπτού σιγής – Ανάκρουση εθνικού ύμνου.

– Τραπέζι από την Οικογένεια Σωπασήδων στον Πολιτιστικό Σύλλογο Λιβαδίων.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Δήμος Ρεθύμνης

09:00 Ομιλίες και εορταστικές εκδηλώσεις στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.

11:00 Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων από τη μαθητική νεολαία με τη

φροντίδα της Υπεύθυνης της Ομάδας Φυσικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης Ν. Ρεθύμνης, κας Μαρίας Παλάση στο Ηρώο του Καπετάν Παχλά

στα Περιβόλια (Πλατεία Αγίων Αναργύρων).

11:45 Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων από τη μαθητική νεολαία, το

Σώμα Ελλήνων Προσκόπων και το Σώμα Ελληνίδων οδηγών, με τη φροντίδα

της Υπεύθυνης της Ομάδας Φυσικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.

Ρεθύμνης, κας Μαρίας Παλάση στον Ανδριάντα του πυρπολητή Κωστή

Γιαμπουδάκη. (Πλατεία Τεσσάρων Μαρτύρων).

Δήμος Μυλοποτάμου / Δημοτική Κοινότητα Μαργαριτών

10:00 Επιμνημόσυνη Δέηση και κατάθεση στεφάνων στην προτομή του ηρωικού

Ηγουμένου Αρκαδίου, Γαβριήλ Μαρινάκη, στις Μαργαρίτες με την συμμετοχή

της Φιλαρμονικής του Δήμου Ρεθύμνης.

Δήμος Ρεθύμνης /Δημοτική Κοινότητα Αμνάτου

11:30 Επιμνημόσυνη Δέηση και Κατάθεση Στεφάνων στην προτομή της ηρωίδας

Χαρίκλειας Δασκαλάκη στην Αμνάτο με την συμμετοχή της Φιλαρμονικής του

Δήμου Ρεθύμνης.

Δήμος Ρεθύμνης / Δημοτική Κοινότητα Άδελε

12:30 Επιμνημόσυνη Δέηση και κατάθεση στεφάνων στην προτομή του πυρπολητή

Κωστή Γιαμπουδάκη στο Άδελε με την συμμετοχή της Φιλαρμονικής του

Δήμου Ρεθύμνης.

13:00 Παρέλαση τμημάτων Πολιτιστικών Φορέων, Αντιπροσωπείας μαθητών του

Δήμου Ρεθύμνης και της Φιλαρμονικής του Δήμου Ρεθύμνης.

Παραδοσιακό κέρασμα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Άδελε – Αγίας

Παρασκευής στο πολιτιστικό κέντρο «Κωστής Γιαμπουδάκης».

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Δήμος Ρεθύμνης

08:30 Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Αρκαδίου ιερουργούντος του

Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Προδρόμου.

10:00 Παρέλαση Πολιτικών, Στρατιωτικών Τμημάτων και Σωμάτων Ασφαλείας με

τη συμμετοχή της Δημοτικής Φιλαρμονικής Ρεθύμνης. Πέρας της Παρέλασης

11:00 Προσέλευση Επισήμων στο Δημαρχιακό Μέγαρο

11:20 Αναχώρηση Επισήμων για την Ιερά Μονή Αρκαδίου.

Ιερά Μονή Αρκαδίου

11:45 Άφιξη Αρχών & Επισήμων στην Ιερά Μονή Αρκαδίου – Απόδοση Τιμών

από το Τμήμα Απόδοσης τιμών του 547 & 548 Α/Μ ΤΠ και της ΣΜΣ της 5ης

Μεραρχίας Κρητών.

.

12:00 Δοξολογία στην Ιερά Μονή Αρκαδίου χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Προδρόμου.

12:15 Εκφώνηση του Πανηγυρικού της Επετείου του Ολοκαυτώματος από τον Καθηγητή Νεκτάριο Παπαδογιάννη, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Νέας Γενιάς & Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ρεθύμνης.

12:30 Αρχιερατική Επιμνημόσυνη Δέηση στο χώρο του Μαυσωλείου της Ιεράς Μονής Αρκαδίου.

12:40 Κατάθεση Στεφάνων.

– Τήρηση ενός λεπτού σιγής.

– Ανάκρουση εθνικού ύμνου.

– Πέρας τελετής.

13:00 Κέρασμα εκ μέρους της Ιεράς Μονής Αρκαδίου στο Ηγουμενείο και στον

περίβολο της Ιεράς Μονής.

17:30 Επίσημη Υποστολή της Σημαίας της πόλης στο Ηρώο του Αγνώστου

Στρατιώτη από Άγημα Απόδοσης Τιμών του 547 & 548 Α/Μ ΤΠ.

