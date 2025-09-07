Λασίθι:Είχε στην κατοχή του ναρκωτικά

Σύλληψη ημεδαπού για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών

Συνελήφθη χθες (06.09.2025) το βράδυ ,από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου 45χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποίησαν χθες έλεγχο στο όχημα που οδηγούσε ημεδαπός σε περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας κατά τη διάρκεια του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 33,9 γραμμάρια κάνναβης.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεραπετρας.