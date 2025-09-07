ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά | Η ειρήνη στο έργο του Μίκη Θεοδωράκη – Εκδήλωση στο Γυαλί Τζαμί

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025, ώρα 8.30 μ.μ.

Ο Παγκρήτιος Σύλλογος Φίλων Μίκη Θεοδωράκη, η Επιτροπή Ειρήνης Χανίων και ο Σύνδεσμος για την Ειρήνη (Culture of Peace) που έχει έδρα το Τίμπιγκεν Γερμανίας και ιδρύθηκε από τον Μίκη Θεοδωράκη και τον Henning Zeirock, μουσικό και συνθέτη, διοργανώνουν με τη συνδιοργάνωση της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, του Δήμυο Χανίων και του Δήμου Πλατανιά τη μουσική εκδήλωση για την Ειρήνη στο έργο του Μίκη Θεοδωράκη, αίτημα αναγκαίο και επίκαιρο σήμερα περισσότερο από ποτέ.

Η εκδήλωση αυτή σχεδιάστηκε από τον πρόεδρο του Παγκρητίου Συλλόγου, Γιώργο Αγοραστάκη, με επιμονή και πίστη αφού, όπως συνήθιζε να λέει: «η Ειρήνη κι η προσπάθεια κατάκτησής της ήταν έννοια κεντρική στο έργο του Μίκη».

Με την πραγματοποίηση της Εκδήλωσης, εκπληρώσουμε το χρέος, υπό το πένθος και το δυσαναπλήρωτο κενό που άφησε η πρόσφατη και πρόωρη απώλεια του Γιώργου.

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει ανάγνωση κειμένου του Μίκη που απηχεί τον πυρήνα των σκέψεων του μεγάλου μας συνθέτη για την Ειρήνη και μουσικό μέρος έργων του, με την εξαιρετική Ιωάννα Φόρτη στο τραγούδι και τους συνεργάτες της: Γιώργο Σαλτάρη στο πιάνο και τις ενορχηστρώσεις, Αλέξανδρο Ζάντζα στο μπουζούκι, Κώστα Κανέλο στο κλαρινέτο, Στέλιο Νιολάκη στο μπάσο και Νίκο Χότζα στα τύμπανα.

Όλοι μαζί τραγουδάμε για τον Μίκη μας και για τους λαούς που δοκιμάζονται σκληρά στις εστίες πολέμου γύρω μας.

