Ρέθυμνο:Ολοκληρώνονται οι εκδηλώσεις για την επέτειο των 100 χρόνων λειτουργίας του Δημοτικού Κήπου Ρεθύμνου

Με μια μεγάλη μουσική εκδήλωση ολοκληρώνονται την Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025 οι επετειακές εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια λειτουργίας του Δημοτικού Κήπου Ρεθύμνου.

Στην εκδήλωση αυτή συμμετέχουν η Δημοτική Φιλαρμονική Δήμου Ρεθύμνης

Δημοτική Χορωδία Δήμου Ρεθύμνης και η Χορωδία Συνδέσμου Διαδόσεως Καλών Τεχνών Ρεθύμνου CHORUS ’87 .

Η εκδήλωση οργανώνεται στην Πλατεία του Δημοτικού Κήπου στις 8μ.μ. και η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:

Δήμος Ρεθύμνης – Τμήμα Πρασίνου και Αστικού Περιβάλλοντος

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:

Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου