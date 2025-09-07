ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Ολοκληρώνονται οι εκδηλώσεις για την επέτειο των 100 χρόνων λειτουργίας του Δημοτικού Κήπου Ρεθύμνου

Ημερομηνία:

Ημερομηνία:

Με μια μεγάλη μουσική εκδήλωση ολοκληρώνονται την Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025 οι επετειακές εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια λειτουργίας του Δημοτικού Κήπου Ρεθύμνου.

Στην εκδήλωση αυτή συμμετέχουν η Δημοτική Φιλαρμονική Δήμου Ρεθύμνης

Δημοτική Χορωδία Δήμου Ρεθύμνης και η Χορωδία Συνδέσμου Διαδόσεως Καλών Τεχνών Ρεθύμνου CHORUS ’87 .
Η εκδήλωση οργανώνεται στην Πλατεία του Δημοτικού Κήπου στις 8μ.μ. και η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
Δήμος Ρεθύμνης – Τμήμα Πρασίνου και Αστικού Περιβάλλοντος
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
