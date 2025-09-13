Λασίθι:«ΕΞ Games 2025» στο Skatepark Αγίου Νικολάου- Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Ένα event αφιερωμένο στον χώρο των extreme sports που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: Skate Contest: Best Run – BMX Contest: Best Run – Scooter Contest: Best Run – Surf Skate Contest: Coolest Ride θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025 στο Skatepark Αγίου Νικολάου.
Οι τρεις πρώτοι διαγωνιζόμενοι κάθε κατηγορίας θα βραβευτούν με ειδικά δώρα.
Η εκδήλωση θα συνοδευτεί από μουσική και κεράσματα, σε ένα μοναδικό απόγευμα γεμάτο αθλητισμό, δημιουργικότητα και θετική ενέργεια.
Διοργάνωση : Δήμος Αγίου Νικολάου – ΔΑΕΑΝ.
Με την υποστήριξη τοπικών συλλόγων και επιχειρήσεων.
Χώρος: Skatepark Αγίου Νικολάου.
Ώρα έναρξης: 17:30.