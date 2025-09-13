Λασίθι:Σύλληψη 18χρονου για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών

Σύλληψη ημεδαπού για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών

Συνελήφθη χθες (12.09.2025) το μεσημέρι από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου, 18χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας πραγματοποίησαν έλεγχο στον ημεδαπό και έρευνα στην οικία του, κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συσκευασίες οι οποίες περιείχαν συνολικά:

• 27,7 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

• 12,1 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης τύπου σοκολάτας και επιπλέον

• ζυγαριά ακριβείας και

• το χρηματικό ποσό των (1.200) ευρώ.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.