Λασίθι:Η Γιορτή του Σινεμά έρχεται και στα σινεμά του Δήμου Αγίου Νικολάου!

Την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, όλη η Ελλάδα γίνεται μια τεράστια κινηματογραφική αίθουσα – και εμείς συμμετέχουμε!

Στο Κινηματοθέατρο REX στον ΆγιοΝικόλαο και στο Κινηματοθέατρο “ΔΡΗΡΟΣ” στη Νεάπολη, όλες οι ταινίες και όλες οι προβολές θα είναι την συγκεκριμένη ημέρα διαθέσιμες μόνο με 2€!

Επιλέξτε την αγαπημένη σας ταινία, πάρτε την παρέα σας και απολαύστε τη μαγεία της μεγάλης οθόνης στη χαμηλότερη τιμή της χρονιάς!

Κινηματοθέατρο REX, Άγιος Νικόλαος

“Τομ και Τζέρι: Η Απαγορευμένη Πυξίδα” [Μεταγλωττισμένο]

Ώρα προβολής: 18:00

https://www.ticketbox.gr/ekdilosi/tom-and-jerry-forbidden-compass-rex/

Κατά τη διάρκεια μιας καταδίωξης σε ένα μουσείο, ο Τομ και ο Τζέρι ενεργοποιούν κατά λάθος μια μαγική πυξίδα που τους μεταφέρει σε έναν άλλο κόσμο. Στο ταξίδι της επιστροφής, συναντούν μια ομάδα νέων συντρόφων και εμπλέκονται σε μια σύγκρουση με μυστηριώδεις δυνάμεις.

*Κατάλληλο για όλους

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”

Ώρα προβολής: 21:00

https://www.ticketbox.gr/ekdilosi/springsteen-deliver-me-from-nowhere-rex/

Το 1982, ο 32χρονος Μπρους Σπρίνγκστιν είναι ένας ανερχόμενος ροκ σταρ ένα βήμα πριν την παγκόσμια αναγνώριση. Ολοι περιμένουν απ’ αυτόν την επόμενη μεγάλη επιτυχία, αλλά εκείνος νιώθει υποχρεωμένος να ξεκαθαρίσει τους λογαριασμούς του με το σκοτεινό παρελθόν του.

*Κατάλληλο άνω των 12 ετών

Κινηματοθέατρο “ΔΡΗΡΟΣ”, Νεάπολη

“Ο Φίλος μου ο Ταφίτι” [Μεταγλωττισμένο]

Ώρα προβολής: 18:00

https://www.ticketbox.gr/ekdilosi/tafiti-across-the-desert/

Ο Ταφίτι, μια νεαρή σουρικάτα, αρχικά απορρίπτει τη φιλία με τον Μπρίστλς τον αγριόχοιρο, αλλά κατά την διάρκεια μιας κοινής τους περιπέτειας στην έρημο, θα ανακαλύψει ότι θα γίνουν οι καλύτεροι φίλοι.

*Κατάλληλο για όλους

“Το Φιλί της Γυναίκας Αράχνης” (Kiss of the Spider Woman)

Ώρα προβολής: 21:00

https://www.ticketbox.gr/ekdilosi/kiss-of-the-spider-woman/

Ο Βαλεντίν και ο Μολίνα μοιράζονται το ίδιο κελί και δημιουργούν έναν απρόσμενο δεσμό, καθώς ο Μολίνα αφηγείται την πλοκή ενός μιούζικαλ με πρωταγωνίστρια την αγαπημένη του ντίβα.

*Κατάλληλο άνω των 12 ετών