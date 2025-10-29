Ηράκλειο : Παρουσίαση του βιβλίου της κλινικής ψυχολόγου Δήμητρας Ζάφειρα

Το βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης Ηρακλείου και οι Εκδόσεις Παπαδόπουλος,

σας προσκαλούν στη παρουσίαση του βιβλίου της κλινικής ψυχολόγου Δήμητρας Ζάφειρα,

Τι μου έμαθαν οι έρωτες.

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου ώρα 7:30 μ.μ.

στο Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης Ηρακλείου, οδός 1821, αρ. 10

Μαζί μας θα είναι η συγγραφέας του βιβλίου κα Δήμητρα Ζάφειρα, Κλινική Ψυχολόγος Msc

Είσοδος Ελεύθερη



Σχετικά με το βιβλίο

Το βιβλίο «Τι μου έμαθαν οι έρωτες» της Δήμητρας Ζάφειρα είναι μια εσωτερική περιπλάνηση στις πιο βαθιές πτυχές της ανθρώπινης εμπειρίας μέσα από τον φακό του έρωτα. Σε μια εποχή που οι σχέσεις δοκιμάζονται, η μεγαλύτερη κρίση όλων δεν καταγράφεται στην οικονομία, ούτε στην πολιτική, αλλά στο κομμάτι των σχέσεων των ανθρώπων με τον βαθύτερο εαυτό τους, άρα και με τους άλλους.

Υποβαθμίζεται η σημασία της επαφής με το συναίσθημά μας και το πιο βαθύ, απάτητο σημείο της ύπαρξής μας, που μας προσδιορίζει. Κάπως έτσι έφτασε ο έρωτας να χρειάζεται υπεράσπιση. Το βιβλίο αυτό αντιμετωπίζει τον έρωτα ως την πιο αποκαλυπτική συνθήκη γνώσης και ως δρόμο προς το πιο ευάλωτο αλλά και ολόδικό μας αληθινό κομμάτι.

Λίγα λόγια για τη συγγραφέα:

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Είναι Ψυχολόγος ειδικευμένη στην Κλινική Ψυχολογία.

Σπούδασε στο Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και στη συνέχεια ειδικεύτηκε στην Κλινική Ψυχολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίο Αθηνών.

Έχει δουλέψει εθελοντικά ως Ψυχολόγος στο Κέντρο Εφήβων-Νέων του Γενικού Νοσοκομείου “Γεννηματάς”, στο Τμήμα Παιδοψυχιατρικής του Τζανείου Νοσοκομείου Πειραιώς και στο Πρότυπο Κέντρο Θεραπείας Λόγου “Λέγειν”.

Είναι Εισηγήτρια Ψυχολόγος σε μαθήματα ψυχικής ενδυνάμωσης γυναικών θυμάτων βίας, υπό την αιγίδα της μη Κυβερνητικούς Οργάνωσης W.I.N. Hellas και σε συνεργασία με Δήμους της Αθήνας.

Έχει δουλέψει ως Ψυχολόγος στο Κέντρο Πρόνοιας και Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δραπετσώνας, παρέχοντας ψυχολογικές και κοινωνικού τύπου υπηρεσίες στους δημότες. Συνεργάστηκε επίσης με το πρόγραμμα “Βοήθεια στο σπίτι”.

Από το 2009 εργάζεται ως Ψυχολόγος σε ρόλο ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τυφλοκωφών, ευρισκόμενη τα τελευταία χρόνια σε διάθεση και στο Νηπιαγωγείο Τυφλών. Για δύο χρόνια υπήρξε επικεφαλής Ψυχολόγος της Επιτροπής Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ), καθώς και υπεύθυνη για ενημέρωση ή θέματα Σχολικού Εκφοβισμού της σχολικής μονάδας.

Εμφανίζεται στην τηλεόραση σε ρόλο συμβουλευτικό και σε ό,τι αφορά θέματα συναφή με την επαγγελματική της ιδιότητα. Αγαπά τη θάλασσα και τους αυθεντικούς ανθρώπους κι αυτό την οδήγησε να γίνει δόκιμο μέλος στην Ομάδα Αιγαίου που παρέχει ιατρικές υπηρεσίες σε ακριτικά νησιά.

Μιλά πολύ καλά Αγγλικά, μέτρια Γαλλικά και, ελπίζει, καλά Ελληνικά.

Διαθέτει άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου από τον Δεκέμβριο του 1999.