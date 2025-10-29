ΚΡΗΤΗ

ΕΛΜΕΠΑ:Στο 2% των κορυφαίων επιστημόνων παγκοσμίως η Δρ. Αγγελική Μενεγάκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) έχει τη χαρά και την τιμή να έχει στην ακαδημαϊκή του οικογένεια την καθηγήτρια κα Αγγελική Μενεγάκη, η οποία τα τελευταία πέντε έτη διακρίνεται συνεχώς και με σταθερά ανοδική πορεία στην Διεθνή Λίστα του Πανεπιστημίου του Stanford, ως ανήκουσα στο ανώτερο 2% των πιο επιδραστικών επιστημόνων παγκοσμίως.

Στην φετινή έκδοση της λίστας (2025), η κα Αγγελική Μενεγάκη είναι πρώτη στη λίστα των διακεκριμένων καθηγητών του ΕΛΜΕΠΑ (λίστα για την ετήσια απόδοση). Είμαστε υπερήφανοι για το υψηλό επίπεδο έρευνας που διεξάγεται υπό την αιγίδα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού και για την ερευνητική επιδραστικότητα των μελών ΔΕΠ του.

Η κα Μενεγάκη γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ηράκλειο Κρήτης. Τις προπτυχιακές σπουδές στα οικονομικά πραγματοποίησε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές της σπουδές στα βρετανικά πανεπιστήμια Leeds και Stirling. Πολύ αργότερα κατέστη πτυχιούχος του Δημοκριτείου Παν/μίου Θράκης στο Τμήμα Παρευξεινίων Γλωσσών, Φιλολογίας και Πολιτισμού.

Ο ερευνητικός της χώρος είναι τα εφαρμοσμένα οικονομικά με έμφαση στο περιβάλλον, την ενέργεια και τον τουρισμό. Είναι editor σε πολλά διεθνή περιοδικά υψηλού κύρους, επιμελήτρια συλλογικών τόμων και συγγραφέας βιβλίων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Η διάκριση αυτή μαρτυρά ότι το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ θεραπεύει και πρωτοπορεί σε αντικείμενα που ενδιαφέρουν και εμπνέουν την ακαδημαϊκή κοινότητα παγκοσμίως.

Απαραίτητος ο διάλογος της Εκκλησίας με την...

0
Ενδιαφέροντα πορίσματα από το 3ο Συνέδριο Βιοηθικής του Οικουμενικού...

Στην κορυφή των παγκόσμιων προορισμών η Κρήτη!...

0
Το βασικό ζητούμενο της επόμενης δεκαετίας, σύμφωνα με μελέτη...

Απαραίτητος ο διάλογος της Εκκλησίας με την...

0
Ενδιαφέροντα πορίσματα από το 3ο Συνέδριο Βιοηθικής του Οικουμενικού...

Στην κορυφή των παγκόσμιων προορισμών η Κρήτη!...

0
Το βασικό ζητούμενο της επόμενης δεκαετίας, σύμφωνα με μελέτη...
