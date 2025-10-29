Δήμος Χανίων:Αλλαγή προστίμου ελεγχόμενης στάθμευσης βάσει νέας νομοθεσίας

Αλλαγή προστίμου ελεγχόμενης στάθμευσης βάσει νέας νομοθεσίας – Ενημέρωση από τον Δήμο Χανίων

Ο Δήμος Χανίων ενημερώνει τους πολίτες ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), το πρόστιμο για παραβάσεις, που αφορούν στην ελεγχόμενη στάθμευση, αυξάνεται από δέκα ευρώ (10 €) σε τριάντα ευρώ (30 €).

Συγκεκριμένα, με βάση τον Νόμο 5209/2025 (ΦΕΚ 2327/2025 και ΦΕΚ 2382/2025) και ειδικότερα το άρθρο 7, παράγραφος 11, περίπτωση γ’, η παράβαση Ρ-69 (παράνομη στάθμευση σε χώρο ελεγχόμενης στάθμευσης) κατατάσσεται πλέον στην κατηγορία Ε1Α (επικινδυνότητα Α), σύμφωνα με το άρθρο 108, παρ. 5, περ. αα’ του ίδιου νόμου.

Η αλλαγή αυτή απορρέει αποκλειστικά από τη νέα εθνική νομοθεσία και δεν αποτελεί απόφαση του Δήμου Χανίων, ο οποίος υποχρεούται στην εφαρμογή της, όπως ορίζεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Με την ανωτέρω ρύθμιση αντικαθίστανται οι προγενέστερες διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 και 11 του Ν. 2696/1999 και του άρθρου 28 παρ. 5 του Ν. 4530/2018, όπου το σήμα Ρ-69 (ελεγχόμενη στάθμευση) προέβλεπε διαφορετικό ύψος προστίμου.

Οι δημότες και επισκέπτες που επιθυμούν να σταθμεύουν σε θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης μπορούν να προμηθεύονται χρόνο στάθμευσης μέσω της εφαρμογής “iPark Chania”, η οποία είναι διαθέσιμη:

στο Play Store για συσκευές Android, και

στο Apple Store για συσκευές iPhone.

Ο Δήμος Χανίων καλεί τους οδηγούς να τηρούν τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ., συμβάλλοντας έτσι στην ομαλή κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης.