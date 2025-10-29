ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Δήμος Χανίων:Αλλαγή προστίμου ελεγχόμενης στάθμευσης βάσει νέας νομοθεσίας

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Αλλαγή προστίμου ελεγχόμενης στάθμευσης βάσει νέας νομοθεσίας – Ενημέρωση από τον Δήμο Χανίων

Ο Δήμος Χανίων ενημερώνει τους πολίτες ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), το πρόστιμο για παραβάσεις, που αφορούν στην ελεγχόμενη στάθμευση, αυξάνεται από δέκα ευρώ (10 €) σε τριάντα ευρώ (30 €).

Συγκεκριμένα, με βάση τον Νόμο 5209/2025 (ΦΕΚ 2327/2025 και ΦΕΚ 2382/2025) και ειδικότερα το άρθρο 7, παράγραφος 11, περίπτωση γ’, η παράβαση Ρ-69 (παράνομη στάθμευση σε χώρο ελεγχόμενης στάθμευσης) κατατάσσεται πλέον στην κατηγορία Ε1Α (επικινδυνότητα Α), σύμφωνα με το άρθρο 108, παρ. 5, περ. αα’ του ίδιου νόμου.

Η αλλαγή αυτή απορρέει αποκλειστικά από τη νέα εθνική νομοθεσία και δεν αποτελεί απόφαση του Δήμου Χανίων, ο οποίος υποχρεούται στην εφαρμογή της, όπως ορίζεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Με την ανωτέρω ρύθμιση αντικαθίστανται οι προγενέστερες διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 και 11 του Ν. 2696/1999 και του άρθρου 28 παρ. 5 του Ν. 4530/2018, όπου το σήμα Ρ-69 (ελεγχόμενη στάθμευση) προέβλεπε διαφορετικό ύψος προστίμου.

Οι δημότες και επισκέπτες που επιθυμούν να σταθμεύουν σε θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης μπορούν να προμηθεύονται χρόνο στάθμευσης μέσω της εφαρμογής “iPark Chania”, η οποία είναι διαθέσιμη:

στο Play Store για συσκευές Android, και

στο Apple Store για συσκευές iPhone.

Ο Δήμος Χανίων καλεί τους οδηγούς να τηρούν τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ., συμβάλλοντας έτσι στην ομαλή κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Απαραίτητος ο διάλογος της Εκκλησίας με την...

0
Ενδιαφέροντα πορίσματα από το 3ο Συνέδριο Βιοηθικής του Οικουμενικού...

Στην κορυφή των παγκόσμιων προορισμών η Κρήτη!...

0
Το βασικό ζητούμενο της επόμενης δεκαετίας, σύμφωνα με μελέτη...

Απαραίτητος ο διάλογος της Εκκλησίας με την...

0
Ενδιαφέροντα πορίσματα από το 3ο Συνέδριο Βιοηθικής του Οικουμενικού...

Στην κορυφή των παγκόσμιων προορισμών η Κρήτη!...

0
Το βασικό ζητούμενο της επόμενης δεκαετίας, σύμφωνα με μελέτη...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Λασίθι:Η Γιορτή του Σινεμά έρχεται και στα σινεμά του Δήμου Αγίου Νικολάου!
Επόμενο άρθρο
Ο νέος αποκλεισμός του ΒΟΑΚ από τους κτηνοτρόφους προκάλεσε ξανά κυκλοφοριακή “παράλυση”
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Απαραίτητος ο διάλογος της Εκκλησίας με την ιατρική επιστήμη για την ευθανασία

ΠΚ team ΠΚ team -
Ενδιαφέροντα πορίσματα από το 3ο Συνέδριο Βιοηθικής του Οικουμενικού...

Στην κορυφή των παγκόσμιων προορισμών η Κρήτη! Ακολουθούν Ίμπιζα, Μπαχάμες , Σεϋχέλλες και Μαυρίκιος

ΠΚ team ΠΚ team -
Το βασικό ζητούμενο της επόμενης δεκαετίας, σύμφωνα με μελέτη...

Πέθανε ο μαέστρος Γιώργος Νιάρχος: Συγκινεί η ανάρτηση της συζύγου του, Μάρας Θρασυβουλίδου

ΠΚ team ΠΚ team -
«Έχασα τον άνθρωπο που με αγάπησε πολύ και με...

Ο νέος αποκλεισμός του ΒΟΑΚ από τους κτηνοτρόφους προκάλεσε ξανά κυκλοφοριακή “παράλυση”

ΠΚ team ΠΚ team -
"Κολλημένοι" στην κίνηση οι οδηγοί - Τεστ υπομονής και...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST