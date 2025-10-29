Ο νέος αποκλεισμός του ΒΟΑΚ από τους κτηνοτρόφους προκάλεσε ξανά κυκλοφοριακή “παράλυση”

“Κολλημένοι” στην κίνηση οι οδηγοί – Τεστ υπομονής και αντοχής λόγω του μποτιλιαρίσματος.
Νέες ουρές χιλιομέτρων, γνώριμη εικόνα από το πρωί της Τετάρτης, έχουν σχηματιστεί από το απόγευμα και πάλι, επί του Βόρειου Οδικού Άξονα, καθώς συνεχίζεται η κινητοποίηση των αγροτοκτηνοτρόφων. Ο δρόμοι ανοίγουν ανά διαστήματα, ως επί το πλείστον για ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και οχήματα έκτακτης ανάγκης, ωστόσο η κυκλοφοριακή “παράλυση” είναι εμφανής σε όλα τα υπόλοιπα σημεία.
Μπορεί η ΕΛ.ΑΣ και η Τροχαία να έχουν προχωρήσει σε εκτροπή της κυκλοφορίας, ώστε να διευκολύνουν τη διέλευση, ωστόσο, είναι τέτοιος ο όγκος των οχημάτων και τόσο νευραλγικό το σημείο που αποκλείστηκε, που είναι εμφανές ότι η ταλαιπωρία θα κρατήσει!
Το Cretalive δημοσίευσε την κραυγή αγωνίας οδηγού που επί σχεδόν 45 λεπτά είχε κολλήσει στο ίδιο σημείο, στην έξοδο προς Νέα Αλικαρνασσό.
Άπαντες περιμένουν εναγωνίως τις αποφάσεις των αγροτοκτηνοτρόφων για το πώς θα κινηθεί η διαμαρτυρία τους: τι μορφή και τί έκταση θα πάρει.
Cretalive