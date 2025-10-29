Καιρός: Αλκυονίδες μέρες πριν τον Νοέμβρη – Πού και πότε θα βρέξει την Παρασκευή και το Σάββατο

Αλκυονίδες μέρες θυμίζει ο καιρός των επόμενων ημερών, με ήλιο, ζέστη και θερμοκρασίες έως 23 βαθμούς, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη. Εικόνες αλκυονίδων ημερών βιώνει η χώρα, με τον καιρό να θυμίζει περισσότερο Μάρτιο παρά τέλος Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη του Open, η ήπια αυτή περίοδος οφείλεται σε αντικυκλωνικά συστήματα που εμποδίζουν την κίνηση οργανωμένων κακοκαιριών προς την περιοχή μας. Το φθινοπωρινό σκηνικό θα διατηρηθεί ως το τέλος της εβδομάδας, με μοναδική παρένθεση δύο ημέρες αστάθειας — την Παρασκευή και το Σάββατο — οπότε αναμένονται τοπικές βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και νότια. Ο κ. Μαρουσάκης εξηγεί ότι ένα αβαθές βαρομετρικό χαμηλό επιχειρεί να προσεγγίσει τη χώρα, προκαλώντας παροδική επιδείνωση. Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από το Ιόνιο και τη Δυτική Πελοπόννησο, επηρεάζοντας σταδιακά και τμήματα της Κρήτης. Ωστόσο, το ήπιο θερμοκρασιακό προφίλ δεν θα μεταβληθεί αισθητά: οι μέγιστες τιμές θα παραμείνουν στους 21–24 βαθμούς Κελσίου, διατηρώντας την αίσθηση «ανοιξιάτικης αναπνοής» στα μέσα του φθινοπώρου. Για την Πέμπτη, το σκηνικό προβλέπεται γενικά αίθριο με λίγες αραιές νεφώσεις, πιο πυκνές στα βορειοδυτικά. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη το πρωί, ιδιαίτερα στα ηπειρωτικά, όπου αναμένονται ομίχλες. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και μεταβλητοί, στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 5 μποφόρ στα νοτιοανατολικά. Στην Αττική η μέρα θα κυλήσει με ήλιο και παροδικές νεφώσεις από το απόγευμα, θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς και ανέμους έως 4 μποφόρ. Παρόμοια εικόνα θα επικρατήσει και στη Θεσσαλονίκη, με λίγες νεφώσεις μετά το μεσημέρι και θερμοκρασίες 9–20 βαθμούς. Η Κρήτη θα απολαύσει σταθερό καιρό, με βόρειους ανέμους 3–4 μποφόρ που σταδιακά θα εξασθενήσουν και θερμοκρασία μεταξύ 17 και 23 βαθμών. Στη Μακεδονία και τη Θράκη ο ουρανός θα είναι αίθριος, με ελαφρύ άνεμο 2–3 μποφόρ και μέγιστες τιμές γύρω στους 21 βαθμούς, ενώ στα ορεινά θα είναι κατά 3–4 βαθμούς χαμηλότερες. Αντίστοιχα, στα Ιόνια νησιά, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο, οι νεφώσεις θα αυξηθούν προς το βράδυ, χωρίς ωστόσο σημαντικά φαινόμενα. Οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 13 έως 23 βαθμούς, ενώ στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι λίγο χαμηλότερες. Την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, η μεταβολή θα γίνει πιο αισθητή στα δυτικά, όπου τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στο Ιόνιο. Στα βόρεια και ανατολικά, ο καιρός θα παραμείνει σχεδόν αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι νοτιοανατολικοί άνεμοι στα δυτικά θα φτάσουν τα 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα — μέχρι 24 βαθμούς στα νότια. Το Σάββατο 1 Νοεμβρίου τα φαινόμενα θα συνεχιστούν σε Πελοπόννησο, Δυτική Στερεά και Ιόνιο, με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα νοτιοδυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές, θα επικρατήσει βελτίωση από το μεσημέρι. Οι ανατολικοί άνεμοι θα διατηρηθούν στα 3–5 μποφόρ, ενώ οι μέγιστες θερμοκρασίες θα παρουσιάσουν μικρή άνοδο. Την Κυριακή και τη Δευτέρα (2–3 Νοεμβρίου), οι συνθήκες θα σταθεροποιηθούν ξανά. Παρά τη διέλευση νεφώσεων στα δυτικά και νότια, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες. Οι βροχές θα περιοριστούν στη Δυτική Πελοπόννησο και τη Δυτική Κρήτη, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, από βόρειες ή νοτιοανατολικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σταθερή, χωρίς αξιοσημείωτες μεταβολές. Έτσι, ο φετινός Οκτώβριος ολοκληρώνεται με ήπιο καιρό και θερμοκρασίες άνοιξης, αφήνοντας για λίγο στην άκρη το φθινόπωρο — με μόνη υπενθύμιση της εποχής τις λίγες βροχοπτώσεις που θα αγγίξουν τη χώρα στο πέρασμα του σαββατοκύριακου.