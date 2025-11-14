Λασίθι:Η καρδιά του Αγιονικολιώτικου μπάσκετ χτυπά δυνατά και αυτό το Σαββατοκύριακο!

Ομάδα μπάσκετ Αγιος Νικόλαος Europlan

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ EUROPLAN ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

Η καρδιά του Αγιονικολιώτικου μπάσκετ χτυπά δυνατά και αυτό το Σαββατοκύριακο!

Ένα μπασκετικό διήμερο γεμάτο δράση περιμένει τα τμήματα του Αγίου Νικολάου Europlan, με το ενδιαφέρον να κορυφώνεται το Σάββατο 15 Νοεμβρίου, στο μεγάλο Λασιθιώτικο ντέρμπι του Πρωταθλήματος Ανδρών Κρήτης

ΣΑΒΒΑΤΟ 15/11 – 19:00

Κλειστό Γυμναστήριο Αγίου Νικολάου

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ vs ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

Η ανδρική μας ομάδα υποδέχεται τον ΑΟΚ Ιεράπετρας σε μια αναμέτρηση που υπόσχεται ένταση, πάθος και μπάσκετ υψηλού επιπέδου! Ένα πραγματικό ντέρμπι του Λασιθίου, με στόχο να μείνει η νίκη «εντός έδρας» και το κλειστό να… πάρει φωτιά από την παρουσία των φιλάθλων!

Όλοι στο γήπεδο, με φωνή, ενέργεια και παλμό — να γεμίσουμε τις κερκίδες και να σπρώξουμε την ομάδα στη νίκη!

Η στήριξή σας είναι η δύναμή μας!

Η αγωνιστική δράση ξεκινά το πρωί του Σαββάτου με το τμήμα Παίδων Β’ Ομίλου να ταξιδεύει στο Ηράκλειο:

ΣΑΒΒΑΤΟ 15/11 – 11:00

Κλειστό Αλικαρνασσού

ΗΡΟΔΟΤΟΣ 2 vs ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

Οι νεαροί αθλητές του συλλόγου συνεχίζουν την πορεία τους στο πρωτάθλημα, δείχνοντας σταθερή βελτίωση και αγωνιστικό πάθος σε κάθε εμφάνιση.

Την Κυριακή, τη σκυτάλη παίρνουν οι Έφηβοι, που αντιμετωπίζουν μια παραδοσιακά ισχυρή ομάδα:

ΚΥΡΙΑΚΗ 16/11 – 13:00

Κλειστό Λίντο, Ηράκλειο

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 vs ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

Με ψυχή και ομαδικότητα, οι έφηβοι του Αγίου Νικολάου επιδιώκουν ακόμη μία θετική εμφάνιση, συνεχίζοντας τη δυναμική τους παρουσία στο πρωτάθλημα.

Το μπάσκετ ζει στον Άγιο Νικόλαο!

Το Σάββατο όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο κλειστό — να γράψουμε μαζί ακόμα μια μπασκετική ιστορία!