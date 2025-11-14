Λευτέρης Αυγενάκης – Σύσκεψη στο Υπουργείο Υποδομών για τον ΝΟΑΚ

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με πρωτοβουλία του πρώην Υπουργού και Βουλευτή Ηρακλείου, Λευτέρη Αυγενάκη. Στη σύσκεψη συμμετείχαν η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, οι Δήμαρχοι του Νότου και στελέχη του ΟΑΚ, με αντικείμενο την προώθηση του ζητήματος του Νότιου Οδικού Άξονα Κρήτης.

Ο κ. Αυγενάκης, μετά το πέρας της συνάντησης, προχώρησε στην ακόλουθη ανάρτηση:

“ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΑΚ

Συνεχίζουμε την κοινή προσπάθεια με τους Δημάρχους του Νότου, σε στενή συνεργασία με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών.

Στη σημερινή σύσκεψη με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών συμμετείχαν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, ο Υφυπουργός Νίκος Ταχιάος, ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνωπούλος, ο Διευθυντής συγκοινωνιακών Έργων του ΟΑΚ Νίκος Σεϊμενής, καθώς και οι Δήμαρχοι Φαιστού Γρηγόρης Νικολιδάκης, Γόρτυνας Μιχάλης Κοκολάκης, Βιάννου Παύλος Μπαριτάκης, ο Αντιδήμαρχος Φαιστού Γιάννης Φασομυτάκης και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Αρχανών–Αστερουσίων Μάμας Σφακιανάκης.

🔹 Για τον Νότιο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΝΟΑΚ)

Εξετάσαμε την πορεία των δύο ώριμων τμημάτων, Καστέλι – Πραιτώρια, όπου υπάρχουν ολοκληρωμένες μελέτες, και συμφωνήσαμε να επιταχυνθούν όλες οι διαδικασίες ώστε να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό.

Για τα επόμενα τμήματα, Πραιτώρια – Νέο Αεροδρόμιο Καστελίου και Νέο Αεροδρόμιο – Βιάννος, όπου δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει οι μελέτες, προγραμματίζεται την επόμενη εβδομάδα κοινή σύσκεψη στο Υπουργείο, με τη συμμετοχή της ηγεσίας, των δημάρχων του Νότου και του Περιφερειάρχη Κρήτης.

Στόχος μας είναι να καθοριστεί το πλάνο για την άμεση έναρξη των μελετών και την πλήρη ωρίμανση και αυτών των κρίσιμων έργων.

Ισόρροπη ανάπτυξη για την Κρήτη σημαίνει:

✅ σύγχρονος Βόρειος Οδικός Άξονας,

✅ νέο, λειτουργικό αεροδρόμιο στο Καστέλι,

✅ και Νότιος Οδικός Άξονας που θα συνδέει τη Μεσαρά, τη Βιάννο και ολόκληρη τη νότια Κρήτη με το αεροδρόμιο, αναπτύσσοντας δυναμικά τον τόπο μας.”