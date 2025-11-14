ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μεν. Μποκέας υπέγραψε την ανανέωση των συμβάσεων των εργαζομένων στο Κέντρο Κοινότητας και Κοινωνικό Παντοπωλείο

Την ανανέωση των συμβάσεων των εργαζομένων στο Κέντρο Κοινότητας και το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Μαλεβιζίου υπέγραψε ο Δήμαρχος Μενέλαος Μποκέας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Δήμαρχος εξήρε την προσφορά των εργαζομένων, τονίζοντας ότι η στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων αποτελεί σταθερή προτεραιότητα για τη Δημοτική Αρχή.

Ο Μενέλαος Μποκέας υπογράμμισε επίσης πως στόχος είναι η περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου του Κέντρου Κοινότητας, μέσα από νέες δράσεις κοινωνικής προστασίας και ενδυνάμωσης, με γνώμονα τις ανάγκες των πολιτών και σε στενή συνεργασία με το προσωπικό που εργάζεται καθημερινά στην πρώτη γραμμή.

Το Κέντρο Κοινότητας και το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Μαλεβιζίου συνεχίζουν να αποτελούν σημαντικούς πυλώνες κοινωνικής αλληλεγγύης, παρέχοντας πολύτιμη στήριξη σε νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν οικονομικές ή κοινωνικές δυσκολίες.
Στην υπογραφή των συμβάσεων παρευρέθηκαν οι Αντιδήμαρχοι Γρηγόρης Φασουλάκης και Μαρίνα Βογιατζή, καθώς και η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδείας, Μαρία Κρητσωτάκη.

