Λασίθι:Μήνυμα Δημάρχου Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

Σε μήνυμά του με αφορμή τη σημερινή (11/9/2025) έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης αναφέρει:

«Η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς σηματοδοτεί για όλη την εκπαιδευτική κοινότητα την αρχή ενός νέου ταξιδιού μάθησης, γνώσης και δημιουργίας.

Με το πρώτο «κουδούνι» που χτυπά σήμερα στα σχολεία, θέλω να απευθύνω σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες και σε όλους τους εκπαιδευτικούς τις θερμότερες ευχές μου για μια δημιουργική χρονιά, με υγεία, δύναμη και πίστη.

Μέσα από πνεύμα σύμπνοιας και συνεργασίας εύχομαι να υλοποιηθούν όλοι οι στόχοι της παιδαγωγικής διαδικασίας, γιατί η Παιδεία είναι η κινητήριος δύναμη για την ευημερία της κοινωνίας μας.

Καλή δύναμη εύχομαι και σε όλους τους γονείς, που δίνουν καθημερινά τον δικό τους αγώνα για να διασφαλίσουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες στα παιδιά τους.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, στο πλαίσιο της διαρκούς και αγαστής συνεργασίας με το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας φρόντισε ώστε με το ξεκίνημα της χρονιάς όλες οι σχολικές μονάδες να είναι καθαρές, ασφαλείς και λειτουργικές, προχωρώντας όπου ήταν δυνατόν και σε αναβαθμίσεις των υφιστάμενων χώρων, παρέχοντας τις καλύτερες δυνατές συνθήκες σε μαθητές και εκαπιδευτικούς.

Εύχομαι από καρδιάς σε όλους καλή σχολική χρονιά με υγεία και δύναμη!

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου

Μανώλης Μενεγάκης