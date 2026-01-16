ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Λασίθι:Μήνυμα Κ. Σπυριδάκη για τον τραγικό θάνατο του 16χρονου Γιάννη από τη Σητεία

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ο χαμός ενός παιδιού είναι μια πληγή που δεν κλείνει. Είναι μια απώλεια που ξεπερνά τα λόγια, που παγώνει τον χρόνο και μας αφήνει όλους σιωπηλούς. Καμία φράση, καμία σκέψη δεν μπορεί να απαλύνει τον πόνο των γονιών που αποχαιρετούν το παιδί τους τόσο άδικα και τόσο πρόωρα.

Σε αυτές τις στιγμές, το μόνο που μπορούμε και οφείλουμε να κάνουμε είναι να σταθούμε με σεβασμό, διακριτικότητα και ανθρώπινη ζεστασιά δίπλα στην οικογένεια που δοκιμάζεται, αλλά και δίπλα στα παιδιά που τραυματίστηκαν – σωματικά και ψυχικά – από αυτό το τραγικό γεγονός.

Στη Σητεία σήμερα πενθούμε. Πενθούμε ένα παιδί που έφυγε νωρίς, αφήνοντας πίσω του ένα κενό που δεν αναπληρώνεται. Ας κρατήσουμε τη μνήμη του ζωντανή.

Εκφράζω από καρδιάς τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του παιδιού. Δύναμη και κουράγιο σε όλους όσοι βιώνουν αυτή την ανείπωτη απώλεια.

Καλό ταξίδι, μικρέ Γιάννη.

