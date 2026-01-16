Δήμος Ηρακλείου:Πρόσκληση προς τις Σχολές Χορού για τις ετήσιες παραστάσεις στο Κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης»

Πρόσκληση προς τις Σχολές Χορού για τις ετήσιες παραστάσεις στο Κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης» από το Δήμο Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου προσκαλεί τους ιδιοκτήτες των σχολών χορού που επιθυμούν να συμμετέχουν στις καθιερωμένες ετήσιες παραστάσεις χορού, στο Κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης», να καταθέσουν αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου (Ανδρόγεω 2, 1ος όροφος), έως και την Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026.

Το οριζόμενο διάστημα των παραστάσεων είναι από 10 Ιουνίου 2026 έως 30 Ιουνίου 2026. Η ημερομηνία εκδήλωσης της κάθε σχολής, θα οριστεί στην συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 12:00 στην αίθουσα «Μανόλης Καρέλλης» (Ανδρόγεω 2, 2ος όροφος).

Σε περίπτωση που διαφορετικές σχολές αιτηθούν ίδιες ημερομηνίες, θα διεξαχθεί κλήρωση. Παρακαλούνται οι σχολές που έχουν ήδη καταθέσει αίτηση να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον τους.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους (Δευτέρα με Παρασκευή 10:00-13:00) στα τηλέφωνα 2813409256 και 2813409232 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kipotheatra@heraklion.gr