Λευτέρης Αυγενάκης:Πέντε χρόνια μετά τον σεισμό – Η αποκατάσταση των σεισμόπληκτων χρήζει επιτάχυνσης και απλούστευσης των διαδικασιών

Επίκαιρη Ερώτηση του Λευτέρη Αυγενάκη για την αποκατάσταση των κτιρίων στον Δήμο Μινώα Πεδιάδος

Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη, κατέθεσε ο πρ. Υπουργός και Βουλευτής Ηρακλείου, Λευτέρης Αυγενάκης, με θέμα τις καθυστερήσεις στην αποκατάσταση των σεισμόπληκτων κτιρίων στον Δήμο Μινώα Πεδιάδος, πέντε χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε το Αρκαλοχώρι και την ευρύτερη περιοχή.

Όπως τονίζει στην παρέμβασή του, ο σεισμός του Σεπτεμβρίου 2021 είχε σοβαρότατες επιπτώσεις για την τοπική κοινωνία, με ζημιές σε χιλιάδες κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους και δημόσιες υποδομές. Παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα, πολίτες και επαγγελματίες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των επισκευών και των ανακατασκευών, καθώς και στην κατεδάφιση επικινδύνων κτισμάτων.

Υπενθυμίζει δε ότι ήδη από τις 13 Σεπτεμβρίου 2024, είχε απευθύνει επιστολή στον τότε αρμόδιο Υπουργό, μεταφέροντας τα αιτήματα του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων Δήμου Μινώα Πεδιάδος «Η Ελπίδα», ζητώντας πλήρη ενημέρωση και επιτάχυνση των διαδικασιών. Μέχρι και σήμερα, ωστόσο, δεν έχει δοθεί σαφής εικόνα για την πρόοδο των εργασιών, ενώ η ανασφάλεια και η αναμονή συνεχίζονται για εκατοντάδες οικογένειες.

Ο κ. Αυγενάκης τονίζει ότι η ανάγκη για απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών ελέγχου των φακέλων είναι επιτακτική.

Με την επίκαιρη ερώτησή του, ζητά από τον Υπουργό να διασαφηνίσει τα εξής ζητήματα:

1. Ποια είναι σήμερα, πέντε χρόνια μετά τον σεισμό, η συνολική και επικαιροποιημένη εικόνα της πορείας αποκατάστασης των σεισμόπληκτων κτιρίων στον Δήμο Μινώα Πεδιάδος και πώς έχουν διαμορφωθεί τα ανωτέρω τεθέντα στην από 13 Σεπτεμβρίου 2024 επιστολή μου;

2. Ποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και ποιες άμεσες πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει το Υπουργείο, ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να ολοκληρωθεί οριστικά η αποκατάσταση και η επιστροφή της κανονικότητας στην περιοχή;

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο πρ. Υπουργός: «Η αποκατάσταση του Αρκαλοχωρίου δεν αφορά μόνο την ανακατασκευή κτιρίων, αλλά και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην Πολιτεία. Οι κάτοικοι της περιοχής έχουν επιδείξει υπομονή και αντοχή, όμως η μακρόχρονη εκκρεμότητα δημιουργεί εύλογη ανησυχία. Η επιστροφή στην κανονικότητα προϋποθέτει ξεκάθαρο σχεδιασμό, διαφάνεια και συνεργασία όλων των εμπλεκομένων.»

Με την παρέμβασή του, ο Λευτέρης Αυγενάκης επαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη διαλόγου και συντονισμένων ενεργειών μεταξύ Υπουργείου, Περιφέρειας Κρήτης, τοπικής αυτοδιοίκησης και των φορέων των σεισμόπληκτων, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης και δίκαιη αποκατάσταση της περιοχής.