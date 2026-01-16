Κρήτη:Βαρύ πένθος για τον θάνατο του Ψαρογιάννη – Η επιθυμία της οικογένειας

Ο Γιάννης Ξυλούρης άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην κρητική μουσική – Το Σάββατο το τελευταίο αντίο

Βαρύ πένθος σκόρπισε στα Ανώγεια και σε όλους τους Κρητικούς, ο θάνατος του Γιάννη Ξυλούρη, γνωστού ως “Ψαρογιάννη”, αδελφού του αλησμόνητου Νίκου Ξυλούρη και του Ψαραντώνη. Ο σπουδαίος λαουτιέρης και δημιουργός, που υπήρξε ένας από τους πιο εμβληματικούς εκπροσώπους της μεγάλης οικογένειας των Ξυλούρηδων, απεβίωσε σε ηλικία 83 ετών, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια μουσική παρακαταθήκη.

Γεννημένος το 1943 στα Ανώγεια Μυλοποτάμου Ρεθύμνου, ο Ψαρογιάννης ήρθε σε επαφή με τη μουσική από πολύ μικρή ηλικία. Στα πέντε του χρόνια κρατούσε ήδη μαντολίνο, ενώ στη συνέχεια ασχολήθηκε με το λαούτο και τη λύρα. Από τα 12 του χρόνια συνοδεύει τον αδελφό του Νίκο, ενώ στα 14 του κάνει την πρώτη του δισκογραφική εμφάνιση. Στα 17 του θεωρείται ήδη ένα από τα κορυφαία λαούτα της Κρήτης, με σημαντικούς λυράρηδες του νησιού να επιδιώκουν συνεργασία μαζί του. Όταν έπαιζε το λαούτο του, όπως λένε όσοι τον άκουσαν, “κάλυπτε μια ολόκληρη ορχήστρα”.

Διακρινόταν για την εξαιρετική του τεχνική, τη φαντασία και την αγάπη για τη μουσική, ενώ συνέθεσε και σύγχρονα κρητικά τραγούδια που συνεχίζουν να εμπνέουν τους νέους καλλιτέχνες.

Ο Γιάννης Ξυλούρης δεν περιορίστηκε στον ρόλο του συνοδού, αλλά άνοιξε ορίζοντες στη σύνθεση, το τραγούδι και τη λύρα, δημιουργώντας σύγχρονα κρητικά τραγούδια που ξεχώριζαν για τη φαντασία και τη δεξιοτεχνία τους. Συνεργάστηκε με κορυφαία ονόματα της κρητικής μουσικής και συμμετείχε σε δεκάδες δισκογραφικές δουλειές, ενώ η καλλιτεχνική του δράση ξεπέρασε τα όρια της Κρήτης, με εμφανίσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Ο Ψαρογιάννης υπήρξε καλλιτέχνης με ψυχή και ουσία. Ριζωμένος βαθιά στον τόπο του, με αστείρευτη αγάπη για τη μουσική και απλόχερη διάθεση να μεταδώσει τη γνώση και την εμπειρία του στις νεότερες γενιές. Με τον θάνατό του, η Κρήτη αποχαιρετά έναν από τους τελευταίους μεγάλους δεξιοτέχνες του λαούτου – έναν άνθρωπο που δεν απλώς ερμήνευε την παράδοση, αλλά την ζωντάνευε, την έκανε να μιλά στις καρδιές μας και να αντηχεί διαχρονικά, αφήνοντας ανεξίτηλο ίχνος στον ήχο και στην ψυχή της μουσικής μας κληρονομιάς.

Η κηδεία του όπως έχουμε ήδη γράψει, θα γίνει το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης για την οικογένεια, τους φίλους και όλους όσους τον αγάπησαν. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλλεί στις 12:00 το μεσημέρι στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά στο Ηράκλειο, ενώ η ταφή θα γίνει στα αγαπημένα του Ανώγεια, στον τόπο που τον γέννησε και τον σφράγισε μουσικά. Η σορός θα βρίσκεται στην εκκλησία από τις 11:15 π.μ., ώστε όσοι επιθυμούν να αποχαιρετήσουν τον αγαπημένο μουσικό να μπορέσουν να του πουν ένα τελευταίο «αντίο».

Η οικογένεια παρακαλεί, αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν τον Σύλλογο Φίλοι Κέντρου Ειδικών Παιδιών «Ζωοδόχος Πηγή», καταθέτοντας οποιοδήποτε ποσό στον λογαριασμό IBAN: GR8301607650000000152971427.https://www.cretalive.gr/