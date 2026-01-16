ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Σύλληψη ατόμου διότι διατηρούσε πέντε ζώα συντροφιάς σε ακατάλληλες για την διαβίωση τους συνθήκες

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθη ημεδαπός για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί Ευζωίας των ζώων
συντροφιάς στα Χανιά
Διατηρούσε -5- ζώα συντροφιάς σε ακατάλληλες για την διαβίωση τους συνθήκες

Συνελήφθη χθες (15.01.2026) το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Κισσάμου 60χρονος ημεδαπός για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί Ευζωίας των ζώων συντροφιάς.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων που πραγματοποιούν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Κισσάμου για την τήρηση των κανόνων ευζωίας, χθες (15.01.2026) το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε υπαίθριους και περιβάλλοντες χώρους της οικίας του 60χρονου.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε να διατηρεί πέντε -5- σκυλιά σε ακατάλληλες για την υγιεινή και τη διαβίωση τους συνθήκες με συνέπεια την παθητική κακοποίηση τους, ενώ στερούνταν και ηλεκτρονικής σήμανσης.
Σε βάρος του επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα.

Προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου.

No Face στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου

0
Κυριακή 18 και Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026, στις 21:00,...

Λασίθι:Κλειστή η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αγίου...

0
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει ότι η Οικονομική υπηρεσία...

No Face στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου

0
Κυριακή 18 και Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026, στις 21:00,...

Λασίθι:Κλειστή η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αγίου...

0
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει ότι η Οικονομική υπηρεσία...
Κρήτη:Βαρύ πένθος για τον θάνατο του Ψαρογιάννη – Η επιθυμία της οικογένειας
Δήμος Χανίων:Πλήθος εκπαιδευτικών δράσεων στα σχολεία από την πρωτοβουλία «Move it Now – Ας Κινηθούμε Τώρα»
