Δήμος Χανίων:Πλήθος εκπαιδευτικών δράσεων στα σχολεία από την πρωτοβουλία «Move it Now – Ας Κινηθούμε Τώρα»

Η πρωτοβουλία «Move it Now – Ας Κινηθούμε Τώρα» του Δήμου Χανίων, για τον μήνα Δεκέμβριο, περιελάμβανε μεταξύ άλλων στοχευμένες βιωματικές παρεμβάσεις σε σχολικές μονάδες, με σκοπό την καλλιέργεια κουλτούρας οδικής ασφάλειας, βιώσιμης κινητικότητας, υπεύθυνης συμπεριφοράς και συμπερίληψης από τις μικρές ηλικίες.

Οι δράσεις υλοποιήθηκαν με τη συμμετοχή φορέων, συλλόγων και υπηρεσιών, συνδέοντας την κίνηση με τη γνώση, την πρόληψη, την υγεία, τον πολιτισμό και την προσβασιμότητα.

Μεταξύ άλλων, υλοποιήθηκαν δράσεις από:

• Τμήμα Τροχαίας Χανίων

Εκπαιδευτικές δράσεις κυκλοφοριακής αγωγής και πρόληψης.

Υλοποίηση: στο 1ο Νηπιαγωγείο Νέας Κυδωνίας, στα Νηπιαγωγεία Τσικαλαριών και στο 3ο Ειδικό Νηπιαγωγείο από τον Υπαστυνόμο Β’ Φώτιο Λαμπράκη και τον Αρχιφύλακα, Κωνσταντίνο Νικολαντωνάκη.

• Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων

Κινητικά παιχνίδια και δράσεις κυκλοφοριακής αγωγής.

Υλοποίηση: στο 19ο και στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων, από τους Ηλία Καϋμενάκη, Χαρά Στεφοπούλου και Στέλιο Ντουνιαδάκη.

• Αθλητικός Σύλλογος «Κουρήτες»

Παιδαγωγικό μάθημα βασικών αρχών αυτοάμυνας.

Υλοποίηση: στο 1ο Νηπιαγωγείο Νέας Κυδωνίας, από την προπονήτρια Μαρία Τσουρλάκη.

• Λύκειο Ελληνίδων Χανίων

Βιωματικές δράσεις, που συνέδεσαν την παραδοσιακή χειροτεχνία με την έννοια των κανόνων και της υπευθυνότητας.

Υλοποίηση: στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων, με την πρόεδρο Τατιάνα Κουράκη και την ειδ. γραμματέα Στέλλα Λεωνιδάκη-Στρατιδάκη.

• Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων

Ενημερωτικές και βιωματικές παρουσιάσεις πρόληψης κινδύνων.

Υλοποίηση: στο 2ο Γυμνάσιο Χανίων, με τη συμμετοχή στελεχών της Υπηρεσίας και του Υποδιοικητή του Α΄ Πυροσβεστικού Σταθμού Χανίων, Χρήστου Αλεξόπουλου.

• Ποδηλασία Αθλητικού Ομίλου Χανίων Κύδων (Α.Ν.Ο.Χ.)

Δράσεις, που ανέδειξαν το ποδήλατο ως μέσο άσκησης και βιώσιμης μετακίνησης.

Υλοποίηση: στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Χανίων και στο Δημοτικό Σχολείο Βαμβακόπουλου, με την προπονήτρια, Χριστίνα Βρεττού.

• Ιατρικός Σύλλογος Χανίων

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τις αιτίες και τις συνέπειες των τροχαίων ατυχημάτων.

Υλοποίηση: στο 4ο Γυμνάσιο Χανίων, με αναφορά από τον νευροχειρουργό Αντώνη Κρασουδάκη.

• EMSA (Education in Urban Mobility & Road Safety)

Διαδραστικά εργαστήρια σε ρεαλιστικές συνθήκες κυκλοφορίας.

Υλοποίηση: στο 4ο Γυμνάσιο Χανίων, στο πλαίσιο του Τριημέρου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο πρόεδρος της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας του Επιμελητηρίου Χανίων και εκπαιδευτής οδήγησης, Γιώργος Γαϊτανόπουλος, ανέδειξε τις δυνατότητες της εικονικής πραγματικότητας (VR) στην εκπαίδευση οδικής ασφάλειας.

• Λέσχη για τη Διάδοση της Νοηματικής Γλώσσας

Βιωματική γνωριμία με την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και τη μη λεκτική επικοινωνία.

Υλοποίηση: στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων, από τον πρόεδρο της Λέσχης, Ανδρέα Καλαϊτζάκη.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας το Τμήμα Πρασίνου πραγματοποίησε επισκέψεις σε αρκετές σχολικές μονάδες, ευαισθητοποιώντας τους μαθητές σε θέματα περιβάλλοντος, δημόσιου χώρου και βιώσιμης μετακίνησης.

Ταυτόχρονα, πολλά σχολεία επισκέφθηκαν το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Χανίων, όπου τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν βιωματικά βασικούς κανόνες οδικής συμπεριφοράς σε ασφαλές περιβάλλον. Επιπλέον, η ΔΕΔΙΣΑ Χανίων έχει ήδη ξεκινήσει τη συμμετοχή της στην πρωτοβουλία, με δράσεις, που συνδέουν την οδική ασφάλεια, την καθαριότητα και την περιβαλλοντική ευθύνη, ενισχύοντας τη συνολική φιλοσοφία της βιώσιμης κινητικότητας.

Η πρωτοβουλία συνεχίζεται με δράσεις στα σχολεία του Δήμου Χανίων, ενώ τον μήνα Φεβρουάριο θα πραγματοποιηθεί συνάντηση φορέων και σχολικών μονάδων για τον συντονισμό και τον προγραμματισμό της επόμενης φάσης.

Για συνεχή ενημέρωση, υπάρχει σελίδα στο διαδίκτυο με τίτλο «Move it Now – Ας Κινηθούμε Τώρα»

Για μια πόλη πιο ασφαλή, πιο ανθρώπινη και πιο βιώσιμη.