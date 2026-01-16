Παράδοση 46 κιτ ρομποτικής στα Δημοτικά Σχολεία του Νομού Ρεθύμνου από την Περιφέρεια Κρήτης

Πραγματοποιήθηκε χτες η παράδοση 46 κιτ εκπαιδευτικής ρομποτικής στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ρεθύμνου, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Περιφέρειας Κρήτης για την ενίσχυση της καινοτομίας και της ψηφιακής μάθησης στα σχολεία.

Την παράδοση πραγματοποίησε η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, παρουσία του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου, κ. Λάμπρου Καρβούνη. Τα κιτ προορίζονται για 23 Δημοτικά Σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της Περιφέρειας Κρήτης, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης και τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νησιού.

Κάθε σχολείο θα εξοπλιστεί με δύο κιτ ρομποτικής, καθώς και με τέσσερις πίστες παιχνιδιών – δύο ποδοσφαίρου και δύο διαφόρων αποστολών – προσφέροντας στους μαθητές τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τη ρομποτική μέσα από το παιχνίδι, τη δημιουργικότητα και τη βιωματική μάθηση.

Παράλληλα, το αμέσως επόμενο διάστημα θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς των σχολείων, με στόχο να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να ενσωματώσουν αποτελεσματικά τη ρομποτική στην εκπαιδευτική διαδικασία, με τρόπο απλό, κατανοητό και εμπνευσμένο για τους μαθητές.

Σε δήλωσή της, η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης κα Μαρία Λιονή τόνισε τη σημασία της επένδυσης στη σύγχρονη εκπαίδευση και στη στήριξη των παιδιών με εργαλεία που καλλιεργούν την κριτική σκέψη, τη συνεργασία και τις ψηφιακές δεξιότητες από μικρή ηλικία.

Η δράση αυτή εντάσσεται σε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό της Περιφέρειας Κρήτης, η οποία φιλοδοξεί μέσα στα επόμενα τρία χρόνια να καλύψει όλες τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νησιού, συμβάλλοντας ουσιαστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης και ανοίγοντας νέους ορίζοντες μάθησης για τα παιδιά της Κρήτης.