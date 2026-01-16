ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Παράδοση 46 κιτ ρομποτικής στα Δημοτικά Σχολεία του Νομού Ρεθύμνου από την Περιφέρεια Κρήτης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Πραγματοποιήθηκε χτες η παράδοση 46 κιτ εκπαιδευτικής ρομποτικής στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ρεθύμνου, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Περιφέρειας Κρήτης για την ενίσχυση της καινοτομίας και της ψηφιακής μάθησης στα σχολεία.

Την παράδοση πραγματοποίησε η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, παρουσία του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου, κ. Λάμπρου Καρβούνη. Τα κιτ προορίζονται για 23 Δημοτικά Σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της Περιφέρειας Κρήτης, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης και τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νησιού.

Κάθε σχολείο θα εξοπλιστεί με δύο κιτ ρομποτικής, καθώς και με τέσσερις πίστες παιχνιδιών – δύο ποδοσφαίρου και δύο διαφόρων αποστολών – προσφέροντας στους μαθητές τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τη ρομποτική μέσα από το παιχνίδι, τη δημιουργικότητα και τη βιωματική μάθηση.

Παράλληλα, το αμέσως επόμενο διάστημα θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς των σχολείων, με στόχο να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να ενσωματώσουν αποτελεσματικά τη ρομποτική στην εκπαιδευτική διαδικασία, με τρόπο απλό, κατανοητό και εμπνευσμένο για τους μαθητές.

Σε δήλωσή της, η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης κα Μαρία Λιονή τόνισε τη σημασία της επένδυσης στη σύγχρονη εκπαίδευση και στη στήριξη των παιδιών με εργαλεία που καλλιεργούν την κριτική σκέψη, τη συνεργασία και τις ψηφιακές δεξιότητες από μικρή ηλικία.

Η δράση αυτή εντάσσεται σε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό της Περιφέρειας Κρήτης, η οποία φιλοδοξεί μέσα στα επόμενα τρία χρόνια να καλύψει όλες τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νησιού, συμβάλλοντας ουσιαστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης και ανοίγοντας νέους ορίζοντες μάθησης για τα παιδιά της Κρήτης.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

No Face στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου

0
Κυριακή 18 και Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026, στις 21:00,...

Λασίθι:Κλειστή η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αγίου...

0
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει ότι η Οικονομική υπηρεσία...

No Face στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου

0
Κυριακή 18 και Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026, στις 21:00,...

Λασίθι:Κλειστή η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αγίου...

0
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει ότι η Οικονομική υπηρεσία...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δήμος Χανίων:Πλήθος εκπαιδευτικών δράσεων στα σχολεία από την πρωτοβουλία «Move it Now – Ας Κινηθούμε Τώρα»
Επόμενο άρθρο
Κρήτη: Με αυτή τη φωτογραφία αναζητούν τον 33χρονο αγνοούμενο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

No Face στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Κυριακή 18 και Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026, στις 21:00,...

Λασίθι:Κλειστή η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αγίου Νικολάου έως 23 Ιανουαρίου 2026

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει ότι η Οικονομική υπηρεσία...

Χανιά:Παρουσίαση παραμυθιού της Αρτέμιδος Πλανάκη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Παρουσίαση παραμυθιού της Αρτέμιδος Πλανάκη με τίτλο «Η Aρετούλα στη...

Ηράκλειο:Νέο εκτελεστικό σχήμα στο Δήμο Μαλεβιζίου – Αναγνώριση, Ανανέωση Εμπειρία το τρίπτυχο που υπηρετεί

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η μάχη για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST