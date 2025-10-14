Λασίθι:Παρέμβαση του Δημάρχου Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη στο Υπουργείο Αθλητισμού για να μπορεί ο Ν.Ο.Α.Ν. να δίνει αγώνες Εθνικών Κατηγοριών στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Αγίου Νικολάου «Γιώργος Μπίας»

Πρόταση προσωρινής ρύθμισης για να διεξάγονται αγώνες της Α2 Υδατοσφαίρισης Ανδρών-Γυναικών για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026 σε Κολυμβητήρια μήκους 25 μ.

Θεσμική παρέμβαση με έγγραφο που απέστειλε στον Αναπλ. Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση πραγματοποίησε την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης, προκειμένου να επιλυθεί το θέμα που προέκυψε μετά την απαγόρευση από την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος (Κ.Ο.Ε.) να διεξάγονται, εκτός άλλων, οι εντός έδρας αγώνες του Ναυτικού Ομίλου Αγίου Νικολάου (Ν.Ο.Α.Ν.) για την Α2 Εθνική Κατηγορία Ανδρών στο Δημοτικό Κολυμβητήριο «Γιώργος Μπίας» του Αγίου Νικολάου.

Σημειώνεται ότι με την απόφασή της αυτή η Κ.Ο.Ε. απαγορεύει τη διεξαγωγή των αγώνων της Α2 στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Αγίου Νικολάου, παρότι αυτό διαθέτει κολυμβητική δεξαμενή μήκους 25 μέτρων και πλάτους 15 μέτρων και παρότι πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και λειτουργίας και χρησιμοποιείται ήδη για επίσημες διοργανώσεις, προπονήσεις και τουρνουά υδατοσφαίρισης.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, μάλιστα, προχώρησε φέτος το καλοκαίρι σε λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των υποδομών του Κολυμβητηρίου, για να μπορέσει να εξυπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο τόσο την ανδρική Ομάδα και όλα τα τμήματα του Ν.Ο.Α.Ν., όσο και τους δημότες που καθημερινά προσέρχονται και χρησιμοποιούν την πισίνα.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου, αφουγκραζόμενος τόσο τη σχετική αγωνία των ιθυνόντων της Ομάδας που από το καλοκαίρι έχουν προχωρήσει στον πλήρη σχεδιασμό της σεζόν και προβεί στην καλύτερη δυνατή στελέχωσή της – όσο και την επιθυμία σύσσωμης της τοπικής κοινωνίας να παρακολουθήσει από κοντά τους αγώνες στην Α2 Εθνική Κατηγορία όπου και θα αγωνίζεται από φέτος εκ νέου η ομάδα του Ν.Ο.Α.Ν., κατέθεσε πρόταση προσωρινής ρύθμισης προκειμένου να μπορούν να διεξάγονται αγώνες της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Υδατοσφαίρισης Ανδρών-Γυναικών σε Κολυμβητήρια μήκους 25 μέτρων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Μενεγάκης το μεσημέρι της Τρίτης είχε συνάντηση στο γραφείο του με τον Έφορο υδατοσφαίρισης του Ν.Ο.Α.Ν. Kωνσταντίνο Μαρή και τον παλαίμαχο άσο της Ομάδας Γιώργο Γιανναδάκη, με τους οποίους συζήτησε το εν λόγω ζήτημα που ανέκυψε, εκφράζοντάς τους τη στήριξη του Δήμου στο αίτημά τους.

Στη συνάντηση, που έγινε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα παρουσία και του αντιδημάρχου Στέργιου Ατσαλάκη, οι εκπρόσωποι του Ν.Ο.Α.Ν. κατέθεσαν τους προβληματισμούς τους για την απόφαση της Κ.Ο.Ε., τονίζοντας τη σημασία που θα έχει για την τοπική κοινωνία αλλά και για την εν συνόλω ανάπτυξη του αθλήματος της Υδατοσφαίρησης, η διεξαγωγή των αγώνων της Ομάδας στη φυσική της έδρα.

Όπως αναφέρεται και στο έγγραφο που απέστειλε ο κ. Μενεγάκης στον Υπουργό Αθλητισμού, ο Δήμος Αγίου Νικολάου, ως φορέας που υποστηρίζει ενεργά τον αθλητισμό και ειδικότερα τα αθλήματα τον υγρού στίβου και λόγω της πρόσφατης απόφασης διεξαγωγής αγώνων υδατοσφαίρισης της Α2 Εθνικής Κατηγορίας μόνο σε κολυμβητήρια με πλάτος υγρού στίβού 20 μέτρων, κατέθεσε την εν λόγω πρόταση προσωρινής ρύθμισης, με σκοπό να διασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή όλων των σωματείων υδατοσφαίρισης στο Εθνικό Πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας.

Η συγκεκριμένη πρόταση αποσκοπεί όχι στη μόνιμη αλλαγή των κανονισμών, αλλά στην προσωρινή, ρεαλιστική προσαρμογή τους για την περίοδο 2025-2026, ώστε να συνεχιστεί η ομαλή διεξαγωγή των πρωταθλημάτων με ασφάλεια και χωρίς αποκλεισμούς – δεδομένου ότι στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίού, όπως και σε πολλές άλλες περιοχές της Ελλάδας, δεν υπάρχει διαθέσιμη πισίνα μήκους 33 μέτρων και πλάτούς >20 μέτρων, κατάλληλη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τη διεξαγωγή αγώνων των πρωταθλημάτων Α2 Ανδρών και Α2 Γυναικών, Κατηγορία που αποτελεί κομβικό κρίκο ανάμεσα στις τοπικές κατηγορίες και την κορυφαία Α1.

Με την μη ύπαρξη 33άρας πισίνας σε πολλές από τις περιφέρειες της χώρας να καθιστά αδύνατη ή υπερβολικά δαπανηρή τη συμμετοχή πολλών συλλόγων και να υπονομεύει την αγωνιστική ισότητα, την περιφερειακή ανάπτυξη του αθλήματος και τη συνολική διάδοση της υδατοσφαίρισης εκτός μεγάλων κέντρων (Αθηνών, Θεσσαλονίκης, κλπ.).

Επιπλέον, η πρόσφατη απόφαση για τις μεγαλύτερες διαστάσεις κολυμβητικών δεξαμενών για τη διενέργεια των πρωταθλημάτων μας οδηγεί στην ανάγκη μελέτης και εκτέλεσης σχετικού τεχνικού έργου για την προσαρμογή των υπαρχόντων υποδομών στις νέες απαιτήσεις.

Ως εκ τούτου, όπως τονίζει ο κ. Μενεγάκης στο έγγραφό του, η Δημοτική Αρχή του Αγίου Νικολάου έχει την πρόθεση να καταθέσει τεχνικό δελτίο με εμπεριστατωμένο προϋπολογισμό προς την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου για την χρηματοδότηση, προκειμένου το συντομότερο δυνατόν το επίπεδο των υποδομών να είναι το κατάλληλο.

«Ο Δήμος Αγίου Νικολάου στηρίζει πλήρως την ανάπτυξη του αθλητισμού στην περιφέρεια και θεωρεί ότι η υιοθέτηση της προτεινόμενης ρύθμισης θα ενισχύσει την ισότητα συμμετοχής, θα διασφαλίσει τη συνέχεια των εθνικών διοργανώσεων και θα αναβαθμίσει τη λειτουργία των δημοτικών εγκαταστάσεων» αναφέρει σχετικά ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης.