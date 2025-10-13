Σημαντική πρωτοβουλία: Ασφαλή σημεία που μπορεί να σώσουν ζωές και στο Ηράκλειο!

ΚΡΗΤΗ

Ο Σύνδεσμος Γυναικείων Σωματείων δημιουργεί ένα δίκτυο επιχειρήσεων, όπου θα μπορεί να απευθύνεται όποια γυναίκα ή παιδί βρίσκεται σε κίνδυνο!

Η αρχή μπορεί να έγινε απλώς με κάποιες φωνές, λίγα νεύρα, έναν καβγά που ήταν κάπως πιο έντονος από τα συνηθισμένα. Στη συνέχεια, το χέρι σηκώθηκε και το σκοτάδι απλώθηκε παντού.

Η λέξη «καταφύγιο» για γυναίκες αλλά και παιδιά που κακοποιούνται, δυστυχώς, δεν ταυτίζεται πάντα με τη λέξη «σπίτι».
Για αυτό τον λόγο είναι κρίσιμο να δημιουργηθούν ασφαλή σημείο για όσους βρίσκονται σε κίνδυνο.

Το τελευταίο διάστημα δημιουργείται ένα ιδιαίτερα σημαντικό δίκτυο και στο Ηράκλειο, με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου. Επιχειρηματίες και καταστηματάρχες ανταποκρίνονται στο κάλεσμα του Συνδέσμου για την ένταξή τους στο Δίκτυο των ασφαλών σημείων, με σκοπό την υποστήριξη γυναικών και κοριτσιών στο να αναζητήσουν βοήθεια! «Είμαστε πολλοί και ΜΑΖΙ μπορούμε να προχωρήσουμε σε αλλαγές, λέγοντας STOP στη ΒΙΑ!», τονίζει ο Σύνδεσμος.

Το κάθε κατάστημα που συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια, τοποθετηθεί σε εμφανές σημείο ένα αυτοκόλλητο, με το οποίο γνωστοποιείται πως πρόκειται για ασφαλές σημείο.

Η πρόεδρος του Συνδέσμου, κ. Μαίρη Παχιαδάκη, αναφέρει στο Cretalive πως γίνεται και μία εκπαίδευση/ ενημέρωση εκπροσώπων της κάθε επιχείρησης προκειμένου να είναι σε θέση να γνωρίζουν τι ακριβώς πρέπει να πράξουν και σε ποιους να απευθυνθούν όταν μία γυναίκα περάσει το κατώφλι τους και ζητήσει βοήθεια.

Υπάρχει επικοινωνία με μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και ζαχαροπλαστείων καθώς στόχος είναι να υπάρξουν πολλά ασφαλή σημεία στο κέντρο του Ηρακλείου αλλά και σε κάθε γειτονιά. Μάλιστα, υπάρχει επαφή του Συνδέσμου και με δήμους της περιφέρειας.

Η επιχείρηση που θα λάβει μέρος πρέπει να είναι σε ισόγειο, ώστε η κάθε γυναίκα να μπορεί με ευκολία να «τρυπώσει», να διαφύγει, να βγει μία πόρτα που θα της ανοίξει διάπλατα και θα της προσφέρει ασφάλεια.
Ο στόχος είναι μέχρι το τέλος του 2025 να έχει δημιουργεί ένα μεγάλο δίκτυο ασφαλών σημείων.

Όποιος θέλει να λάβει μέρος στο δίκτυο, μπορεί να καλέσει στα τηλέφωνα 2810-242121, 6974-301011 και στη Γραμμή Ελπίδας 801 11 16000.

 

