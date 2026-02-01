Λασίθι:Σε κλίμα ενότητας η εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας της “Ενωτικής Κίνησης Πολιτών”

Κοπή βασιλόπιτας Δημοτικού Συνδυασμού

Μανώλης Μενεγάκης: Απέναντι στον λαϊκισμό και στις “φωνές” τοξικότητας και μιζέριας, αντιπαρατάσσουμε την παραγωγή έργου

Σε κλίμα ενότητας η εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας της “Ενωτικής Κίνησης Πολιτών”

Μέσα σε κλίμα ενότητας, αισιοδοξίας και ουσιαστικού πολιτικού διαλόγου πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026, στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Λασιθίου στον Άγιο Νικόλαο, η εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας της “Ενωτικής Κίνησης Πολιτών”, παρουσία στελεχών, μελών, φίλων του συνδυασμού απ’ όλο τον Δήμο.

Η εκδήλωση αποτέλεσε μια ουσιαστική πολιτική συνάντηση με σαφές μήνυμα για την πορεία και το μέλλον του Δήμου και πραγματοποιήθηκε μέσα σε κλίμα συλλογικότητας και με αίσθημα ευθύνης και κοινής προσπάθειας για την πρόοδο του τόπου.

Κατά την ομιλία του, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου και επικεφαλής της Ενωτικής Κίνησης Πολιτών κ. Μανώλης Μενεγάκης, προχώρησε σε έναν σύντομο απολογισμό του έργου της Δημοτικής Αρχής και αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν κατά τα δύο πρώτα χρόνια της θητείας της Δημοτικής Αρχής, στα έργα που υλοποιούνται ή δρομολογούνται, στις παρεμβάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών, καθώς και στον στρατηγικό σχεδιασμό για τη βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου τα επόμενα χρόνια.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση των υποδομών, στη στήριξη της τοπικής οικονομίας και της πρωτογενούς παραγωγής, στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, στην κοινωνική πολιτική και την προσβασιμότητα, στον πολεοδομικό σχεδιασμό και την προετοιμασία του Δήμου για τις μεγάλες αναπτυξιακές αλλαγές που έρχονται στην Κρήτη και που θα αλλάξουν το συνολικό στάτους του νησιού.

Ιδιαίτερης σημασίας ήταν το δυναμικό μήνυμα ενότητας που εξέπεμψε ο Δήμαρχος για το παρόν και το μέλλον του Δήμου Αγίου Νικολάου. Ο κ. Μενεγάκης υπογράμμισε ότι, απέναντι στον λαϊκισμό που συχνά επιλέγει να ακολουθεί η δημοτική μειοψηφία, αλλά και απέναντι στην τοξικότητα που, όπως τόνισε, καλλιεργείται ηθελημένα και για ιδιοτελείς σκοπούς από πρόσωπα του παρελθόντος, προσπαθώντας να καλλιεργήσουν κλίμα μιζέριας και εσωστρέφειας, η Δημοτική Αρχή, η Ενωτική Κίνηση Πολιτών και ο ίδιος προσωπικά επιλέγουν έναν διαφορετικό δρόμο:

έναν δρόμο που βασίζεται στην παραγωγή ουσιαστικού έργου, σε παρεμβάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα, ενισχύουν την προοπτική του τόπου και δημιουργούν συνθήκες ώστε οι πολίτες — και ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι — να μπορούν να μείνουν, να ζήσουν και να δημιουργήσουν στον Δήμο τους.

Στο πλαίσιο της ομιλίας παρουσιάστηκε αναλυτικά το έργο της Δημοτικής Αρχής:

Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες ανάληψης της διοίκησης, σε έναν Δήμο με έργα τελματωμένα, διαδικασίες μπλοκαρισμένες για χρόνια και συσσωρευμένες παθογένειες. Τόνισε ότι τα δύο πρώτα χρόνια αποτέλεσαν περίοδο εντατικής προετοιμασίας, οργάνωσης υπηρεσιών και διεκδίκησης χρηματοδοτήσεων, ώστε από το τρέχον διάστημα το έργο να γίνεται πλέον ορατό.

Υποδομές και έργα

Ο κ. Μενεγάκης αναφέρθηκε:

– Στην εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων για έργα που είχαν βαλτώσει επί σειρά ετών, όπως το κλειστό γυμναστήριο Τ10.

– Στη μετακίνηση της λαϊκής αγοράς, λύνοντας ένα χρόνιο ζήτημα δεκαετιών.

– Σε παρεμβάσεις σε γήπεδα και αθλητικές εγκαταστάσεις.

– Στις παρεμβάσεις στο κέντρο της Ελούντας, στο κέντρο του Αγίου Νικολάου, στη Νεάπολη και στη Δημοτική Ενότητα Βραχασίου.

– Στην εξασφάλιση ξεχωριστής χρηματοδότησης για το παραλιακό μέτωπο.

Όπως σημείωσε, ο τουριστικός χαρακτήρας της περιοχής επιβάλλει σύγχρονες υποδομές με σεβασμό στον δημόσιο χώρο, το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής.

Καθημερινότητα

– Αύξηση εσόδων του Δήμου μέσω καλύτερης οργάνωσης.

– Νέα εργολαβία αποκομιδής απορριμμάτων.

– Μελέτες αναπλάσεων σε οικισμούς.

– Εκτεταμένες συντηρήσεις σχολείων και αύξηση σχετικών κονδυλίων.

– Πολιτική πεζοδρομήσεων για πιο ανθρώπινο αστικό περιβάλλον.

– Πολιτισμός – σημαντικές εκδηλώσεις και υποδομές

– Ανακαίνιση ΡΕΞ

– Υπαίθριο θέατρο στη Δημοτική Πλαζ

– Επαναλειτουργία Κινηματοθέατρου “ΔΡΗΡΟΣ” Νεάπολης

– Ίδρυση Κέντρου Μεσογειακού Πολιτισμού στην Νεάπολη￼

Ενδοχώρα και πρωτογενής τομέας

– Αγροτική οδοποιία

– Πρόταση 8,5 εκατ. ευρώ για έργα άρδευσης

– Στήριξη αγροτικών περιοχών και πρωτογενούς παραγωγής

Κοινωνική πολιτική

– Πρόταση για ΚΔΑΠ ΑμεΑ

– Βελτίωση προσβασιμότητας

– Επέκταση Δημοτικής Συγκοινωνίας

– Θερινά δρομολόγια στο επάνω Μιραμπέλλο

Στρατηγικό όραμα

Ο Δήμαρχος παρουσίασε τον πολεοδομικό σχεδιασμό και τις επεκτάσεις σχεδίων πόλης ως τον βασικό άξονα του αναπτυξιακού σχεδίου της επόμενης εικοσαετίας. Αναφέρθηκε στις μεγάλες υποδομές που έρχονται στην Κρήτη και στην ανάγκη ο Δήμος να προετοιμαστεί ώστε η ανάπτυξη να είναι βιώσιμη, να αφορά τους κατοίκους και να διασφαλίζει ότι ο τόπος θα παραμείνει ζωντανός όλο τον χρόνο και όχι αποκλειστικά εποχικός.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Δημοτική Αρχή, όπως τόνισε, θα θέσει το επόμενο διάστημα στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα της επανενεργοποίησης των πολεοδομικών σχεδίων πέντε παραλιακών οικισμών του Δήμου (Πλάκας, Αμμουδάρας, Ίστρον, Σισίου, Μιλάτου), ενώ προγραμματίζει και να προχωρήσειτο θέμα της εκκίνησης του στόχου της επέκτασης του σχεδίου πόλεως Αγίου Νικολάου, κάτι για το οποίο θα γίνει σχετική ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Δήμαρχος αναφέρθηκε και στην ανάγκη η Περιφέρεια Κρήτης να προχωρήσει στη χρηματοδότηση των ώριμων μελετών που έχει ήδη υποβάλει ο Δήμος, συνολικού ύψους που προσεγγίζει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Όπως υπογράμμισε σχετικά,

ο Δήμος Αγίου Νικολάου διεκδικεί το κομμάτι που του αναλογεί στο επίπεδο της ισόρροπης και ισότιμης αναπτυξιακής πορείας του νησιού – κάτι το οποίο δικαιούται, ως μια περιοχή που διαχρονικά συμβάλλει ουσιαστικά και σε πολλαπλά επίπεδα στη διαμόρφωση της “ταυτότητας” και της συνολικής δυναμικής του νησιού.

Η εκδήλωση έκλεισε μέσα σε κλίμα σύμπνοιας, επιβεβαιώνοντας το μήνυμα της Δημοτικής Αρχής για συνέχιση της προσπάθειας με σχέδιο, ενότητα και ενεργό συμμετοχή των πολιτών, με στόχο έναν Δήμο σύγχρονο, λειτουργικό και ανθρώπινο.

Η “Ενωτική Κίνηση Πολιτών” ευχαριστεί όλους όσους παρευρέθηκαν και ανανεώνει τη δέσμευσή της για συνεχή δουλειά προς όφελος του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας.