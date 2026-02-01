Αναζήτηση
Θλίψη στη Μεσαρά για τον χαμό ψαρά στη φουρτουνιασμένη θάλασσα – Αγωνιώδεις έρευνες χωρίς ελπίδα

Σοκ και βαθιά συγκίνηση επικρατούν στη Μεσαρά μετά την εξαφάνιση του Γιάννη Ρουσανίδη, καταγόμενου από τον Κόκκινο Πύργο Τυμπακίου, ο οποίος χάθηκε σε θαλασσοταραχή κατά τη διάρκεια ψαρέματος στην Αμερική μαζί με άλλους συναδέλφους του

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει τη Μεσαρά μετά την είδηση της απώλειας του Γιάννη Ρουσανίδη, ενός ανθρώπου που έζησε και εργάστηκε για χρόνια στο εξωτερικό και πιο συγκεκριμένα στις ΗΠΑ, ως επαγγελματίας ψαράς.

Ο άτυχος άνδρας, με καταγωγή από τον Κόκκινο Πύργο Τυμπακίου, επέβαινε σε αλιευτικό σκάφος μαζί με ακόμη έξι ψαράδες, όταν βρέθηκαν αντιμέτωποι με σφοδρή καταιγίδα. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες αποδείχθηκαν μοιραίες, με αποτέλεσμα να χαθούν όλοι στη θάλασσα.

Παρά τις συνεχείς έρευνες των σωστικών συνεργείων, η έντονη θαλασσοταραχή δυσκολεύει το έργο τους και οι ελπίδες για εντοπισμό τους λιγοστεύουν δραματικά.

Την ίδια ώρα, φίλοι και συγγενείς ετοιμάζονται σύμφωνα με το e-mesara.gr, να τιμήσουν τη μνήμη του την ερχόμενη Κυριακή με μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη στον Κόκκινο Πύργο, αποχαιρετώντας έναν άνθρωπο που έφυγε τόσο άδικα στη θάλασσα που αγαπούσε.https://www.neakriti.gr/

