Νέοι δρόμοι ανοίγουν για τον τουρισμό της Κρήτης

Η ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΙ ΚΑΙ Η ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Σε μια νέα εποχή “οδεύει” ο τουρισμός της Κρήτης που εξερευνά νέους δρόμους ακολουθώντας την προοπτική που ανοίγει το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι και η εξειδίκευση που επιβάλλει πλέον διαφορετική προσέγγιση αλλά και προετοιμασία.

Το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι θα αποτελέσει “αλλαγή σελίδας” για τον τουρισμό του νησιού και ήδη η προσέγγιση από πλευράς της περιφέρειας Κρήτης, εστιάζει στο “άνοιγμα” του τουρισμού σε “χώρο και χρόνο”, προσεγγίζοντας νέες αγορές και επισκέπτες που στρέφονται σε εξειδικευμένες μορφές τουρισμού.

Όπως εξήγησε μέσα από τη συχνότητα του ΤΕΑΜ FM 102 ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας Κρήτης, Κυριάκος Κώτσογλου, η Περιφέρεια Κρήτης έχει δυναμική παρουσία στις διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, με την προβολή να αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη απήχηση και ειδικότερα από τις εκθέσεις που χαρακτηρίζοντας ως “χρηματιστήρια” του τουρισμού και δείχνουν σε μεγάλο βαθμό τις τάσεις που διαμορφώνονται.

Σήμερα, όπως εξήγησε ο κ. Κωτσογλου η πραγματικότητα για την Κρήτη είναι πως: “αρχίζει να παρουσιάζεται η μετά του νέου αεροδρομίου εποχή που θα είναι πολύ διαφορετική”.

“Η έκθεση της Ισπανίας, σημείο αναφοράς”

Η πρόσφατη παρουσία της Περιφέρειας Κρήτης στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού της Ισπανίας, FITUR 2026, που αποτελεί πλέον έκθεση “βαρόμετρο” για τον τουρισμό από κοινού με τις μεγάλες εκθέσεις του Λονδίνου και του Βερολίνου, η οποία συγκεντρώνει πολλούς επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται ψηφιακά στον τουρισμό αποτελεί “πύλη εισόδου για τη Λατινική Αμερική” όπως ανέφερε ο κ. Κώτσογλου.

Πρόκειται για μια αγορά που: “είναι μισή ήπειρος και σήμερα είναι αρκετά μακριά από την Ελλάδα, που σημαίνει δυσκολία στην προσβασιμότητα. Καθώς όμως το αεροδρόμιο του Καστελίου προετοιμάζεται και μπαίνει στα πλάνα μας, η έκθεση της Ισπανίας είναι ένας τόπος που δίνει τα τελευταία χρόνια πολλά πράγματα”.

Στη διάρκεια της έκθεσης, εξήγησε έγιναν συναντήσεις με ταξιδιωτικούς πράκτορες της Λατινικής Αμερικής,που απέφεραν καρπούς, καθώς προγραμματίστηκαν επισκέψεις στην Κρήτη. Ταυτόχρονα επαφές έγιναν και σε άλλους τομείς όπως ο οινοτουρισμός που δείχνει μεγάλη δυναμική. Όπως τόνισε αντίστοιχα και εκπρόσωποι της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας ζήτησαν συνάντηση δείχνοντας ενδιαφέρον για τον προορισμό της Κρήτης.

Όλα τα παραπάνω δείχνουν, όπως σημείωσε ο κ. Κώτσογλου: “παρότι δεν είναι η Ισπανική αγορά αυτή που θα μας δώσει τα νούμερα στον τουρισμό, η συγκεκριμένη έκθεση -εμπορική και κοινού – είναι σημείο αναφοράς”

“Έρχεται μια νέα πραγματικότητα με το αεροδρόμιο στο Καστέλι”

Η νέα υποδομή της Κρήτης, η κατασκευή του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι, θα αποτελέσει και μια νέα πραγματικότητα, για τον τουρισμό όπως εξήγησε ο κ. Κώτσογλου.

“Είναι μια υποδομή, η οποία προχωράει μέσα στα χρονοδιαγράμματα της, έχει στρατηγικό εταίρο από την Ασία και την Ινδία οπότε αυτό θα φέρει μια διαφορετική αγορά που σίγουρα θα έρθει.

Φέτος το Ηράκλειο ξεπέρασε τον εαυτό του. Είχε τέσσερα εκατομμύρια επιπλέον διεθνείς αφίξεις, ένα εκατομμύριο αφίξεις εσωτερικού και ξεπέρασε τα 10 εκατομμύρια επιβατική κίνηση. Όλα αυτά σ’ ένα αεροδρόμιο που δεν ήταν για πάνω από 3-4 εκατομμύρια επιβατική κίνηση.

Έρχεται μια νέα πραγματικότητα και μας λέει ότι θέλουμε να ξεκινήσουμε από τα 10 εκατομμύρια, διότι από εκεί και πάνω έχουμε κέρδος και από εκεί και πάνω θα λειτουργήσουμε. Ένα δεδομένο που το ακούς και προκαλεί ενδιαφέρον και τρόμο, για το πως θα ακολουθήσει το υπόλοιπο κομμάτι” εξήγησε ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού.

“Η Κρήτη πρέπει να βρίσκεται σε μια συμβατότητα, προβολής, υποστήριξης και επαφών”

Τόνισε πως με βάση τα χρονοδιαγράμματα, την εξέλιξη, αλλά και σημαντική παράμετρο το έργο του ΒΟΑΚ, όλα δείχνουν ότι έως και το 2028 το νέο αεροδρόμιο θα είναι καθ’ όλα έτοιμο να ανοίξει και να υποδεχτεί νέες αγορές. Σε αυτές περιλαμβάνεται η αγορά της Ινδίας όπου ήδη αναπτύσσεται θετικός βηματισμός, αλλά και το άνοιγμα νέων αγορών,όπως της Λατινικής Αμερικής, που ήδη ξεκίνησε να διαφαίνεται ως προοπτική, μέσα από την έκθεση της Ισπανίας.

Παράλληλα, οι αεροπορικές συνδέσεις της Κρήτης με διεθνείς προορισμούς ήδη πληθαίνουν, συνεπώς όπως τόνισε ο κ. Κώτσογλου είναι απαραίτητο: “Κρήτη να βρίσκεται σε μια συμβατότητα ενεργειών, προβολής, υποστήριξης και επαφών”.

“Η ποικιλόμορφη Κρήτη πρέπει συνεχώς να τονίζεται και η εξειδίκευση είναι μεγάλο μέρος της”

Πέρα από τους αριθμούς και την φήμη του νησιού, ως τουριστικός προορισμός, όπως σημείωσε ο κ. Κώτσογλου αυτό που θα πρέπει να αναδεικνύεται είναι: “η ποικιλόμορφη Κρήτη”. Στο πλαίσιο αυτό είναι σημαντική η εξειδίκευση του τουριστικού προϊόντος μέσα από τις εμπειρίες και τις θεματικές μορφές.

Είναι ενδεικτικό πως η απευθείας αεροπορική σύνδεση Κρήτης και Κύπρου που ξεκίνησε στις 19 Δεκεμβρίου, ανοίγει νέους δρόμους συνεργασίας προς την κατεύθυνση αυτή. Αποστολή από την Κρήτη βρίσκεται στην Κύπρο αυτές τις ημέρες, όπου θα παρουσιαστούν οι θεματικές και οι άξονες του τουρισμού στο νησί. Χαρακτηριστικά, ο κ. Κώτσογλου υπογράμμισε:

“Η Κρήτη δεν σταματάει και ήρθε η ώρα να ανταποδώσουμε αυτή την επίσκεψη με μια αποστολή η οποία αποτελείται από 25 άτομα. Αυτό το ταξίδι στην Κύπρο δεν είναι μια τυπική επίσκεψη. Έχει θρησκευτικό, εκπαιδευτικό, αθλητικό, επαγγελματικό και φοιτητικό χαρακτήρα. Αυτή η θεματικότητα λοιπόν ακουμπάει ένα πολύ μεγάλο άξονα της Κρήτης, στη στρατηγική της. Θα συμφωνήσουμε ότι πρώτα είναι η διάσημη Κρήτη, η Κρήτη των αριθμών και των ρεκόρ, αλλά η δεύτερη Κρήτη είναι ποικιλόμορφη”.

Όλα τα παραπάνω ενισχύουν τις προοπτικές ο τουρισμός να “απλώσει” στο χώρο και στο χρόνο, δίνοντας ταυτόχρονα ώθηση στον δωδεκάμηνο τουρισμό. “Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που θα έρθουν

για αυτές τις μορφές τουρισμού, δεν θα πάνε σε ένα all inclusive τον Ιούλιο. Θα “σπάσουν” στο χώρο γιατί θα επισκεφτούν μονές, πόλεις και σημεία ενδιαφέροντος”.

“H Pierra Creta μπήκε στον παγκόσμιο χάρτη”

Ενδεικτικό είναι το ενδιαφέρον για την διοργάνωση Pierra Creta στον Ψηλορείτη που έχει ήδη διεθνή απήχηση και βρίσκεται στον “Παγκόσμιο χάρτη” όπως σημείωσε ο κ. Κώτσογλου και πρόσθεσε: “Δεν θα γίνουμε πλούσιοι απ’ αυτό αλλά είναι μια εξαίσια δράση εκτός περιόδου, η Pierra Creta και εκτός μοντέλου ήλιος και θάλασσα. Άρα αυτό ουσιαστικά σημαίνει το να σπάσουμε τον τουρισμό στο χώρο και το χρόνο.

Έρχονται άνθρωποι απ’ όλο τον κόσμο, φεύγουν φωτογραφίες παντού και κάνουμε δράσεις στις περιοχές για να γνωρίσουν τον τόπο. Το ερώτημα είναι αν θα μπορέσει ο τουρισμός σε αυτές τις περιοχές να αλλάξει λίγο και τον τρόπο ζωής των ανθρώπων προς το καλύτερο”.

“Δεν μας εκφράζει πια η λογική του all inclusive”

Η Κρήτη, όπως σημείωσε ο κ. Κώτσογλου δεν “βαδίζει” πλέον στη λογική του all inclusive αφού είναι κάτι που όπως σημείωσε “δεν μας εκφράζει πια”, παρότι πρόσθεσε: “Υπάρχει και θα δώσει νούμερα”.

Σήμερα, το all inclusive στο τουριστικό προϊόν καταγράφει ποσοστό 16% και όπως τόνισε η Περιφέρεια Κρήτης έχει αλλάξει “πλεύση” στην στρατηγική της θέλοντας πλέον να ανοίξει νέους δρόμους για τον τουρισμό στο νησί.

Στο πλαίσιο αυτό ζητούμενο είναι η “εμπειρία Κρήτης” να αποτυπωθεί σε όλη την έκτασή της, από την διεθνή προβολή έως την ετοιμότητα και τις υποδομές. “Πρέπει να φροντίσουμε την εμπειρία που θα έχουν όλοι αυτοί που μας τιμούν όπου κι αν πάμε, γιατί έχουμε κερδίσει την διεθνή εκτίμηση. Μας τιμούν ως Περιφέρεια Κρήτης και παρουσιάζουν την Κρήτη και τις ομορφιές της.

Όλα αυτά πρέπει να ακολουθήσουν μια λογική πορεία υποδομών, να έχουμε τα νερά, τις αποχετεύσεις και τους δρόμους” σημείωσε ο κ. Κώτσογλου.https://www.goodnet.gr/