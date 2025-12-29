Επίθεση στην οικεία του Βολοντίμιρ Πούτιν στο Νόβγκοροντ πραγματοποίησε η Ουκρανία σύμφωνα με ανακοίνωση του Σεργκέι Λαβρόφ.

Η Ουκρανία προσπάθησε να επιτεθεί στην κρατική κατοικία του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στην περιοχή Νόβγκοροντ χρησιμοποιώντας 91 drones, σύμφωνα με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Όλα τα drones καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης, δήλωσε ο Λαβρόφ, όπως ανέφεραν τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων TASS και Interfax τη Δευτέρα.

Μετά το περιστατικό, ο Λαβρόφ δήλωσε ότι η Ρωσία θα ανταποδώσει τα πυρά, έχοντας ήδη καθορίσει τους στόχους και το χρονοδιάγραμμα της αντεπίθεσης. Παρά την επίθεση, η Ρωσία σχεδιάζει να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και άλλες χώρες, αλλά θα αλλάξει τη διαπραγματευτική της θέση.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών δεν έδωσε συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με τα προγραμματισμένα αντίμετρα.