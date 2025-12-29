ΕΛΛΑΔΑΑΓΡΟΤΙΚΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τσιάρας: «Είμαι διαθέσιμος να πάω στα μπλόκα για διάλογο, αρκεί να υπάρχει διάθεση από τους αγρότες»

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

«Απεμπλέκουμε τα ΑΦΜ από τα αγροτεμάχια», τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, δηλώνοντας διαθέσιμος να πάει στα μπλόκα για διάλογο με τους αγρότες ώστε να λήξουν οι κινητοποιήσεις.

«Το μπαλάκι είναι αποκλειστικά στην πλευρά των αγροτών. Η κυβέρνηση έκανε τα βήματα, απαντήσαμε στα αιτήματα. Προφανώς είμαι διαθέσιμος να πάω στα μπλόκα για διάλογο, αρκεί να υπάρχει διάθεση κι από την άλλη πλευρά», τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, μιλώντας σήμερα (29/12) στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ενόσω οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα παραμένουν στους δρόμους.

Ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε πως «ικανοποιούμε τα αιτήματα για το αγροτικό πετρέλαιο. Πρέπει να γίνει ο επαναπροσδιορισμός των ποσοτήτων. Η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι χωρίς πλαφόν. Από πέρυσι είχαμε δεσμευτεί ότι όποιο είναι το ύψος των αιτούμενων ποσοτήτων, αυτό θα καλυφθεί απολύτως από τον κρατικό προϋπολογισμό. Τι άλλο είχε ζητηθεί από τους αγρότες; Να υπάρχει αποζημίωση 100% από τον ΕΛΓΑ· και αυτό το ικανοποιούμε».

Για τις τιμές στα προϊόντα και το πλαφόν που ζητούν οι παραγωγοί, απάντησε ότι «πρώτος μπορώ να δεχτώ ότι τα 17 – 18 λεπτά / κιλό σιτάρι ή τα 36, 37, 38 λεπτά το βαμβάκι είναι τιμές που πραγματικά διαλύουν τον παραγωγό. Ωστόσο, πρέπει να δει κανείς τη μεγάλη εικόνα. Πρώτον, είπαμε ότι πρόθεσή μας είναι να στηρίξουμε κι άλλα προϊόντα, όπως το ρύζι. Το βαμβάκι έχει ήδη ενταχθεί στο Μέτρο 23 και έχει αποζημιωθεί. Προφανώς είμαστε ανοικτοί να δούμε και όποια άλλα προϊόντα χρειάζονται στήριξη, πάντοτε όμως μέσα στα όρια που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις αντοχές του ελληνικού προϋπολογισμού».

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Τουρισμός για Όλους 2026: Ανοίγει νωρίτερα η...

0
Οι αλλαγές στο πρόγραμμα και τα βήματα για την...

«Σκανδιναβικό ψύχος» στο φινάλε του 2025: Ραγδαία...

0
Ισχυρή ψυχρή εισβολή αναμένεται τις τελευταίες ημέρες του 2025,...

Τουρισμός για Όλους 2026: Ανοίγει νωρίτερα η...

0
Οι αλλαγές στο πρόγραμμα και τα βήματα για την...

«Σκανδιναβικό ψύχος» στο φινάλε του 2025: Ραγδαία...

0
Ισχυρή ψυχρή εισβολή αναμένεται τις τελευταίες ημέρες του 2025,...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Τουρισμός για Όλους 2026: Ανοίγει νωρίτερα η πλατφόρμα – Τι αλλάζει και πώς θα πάρετε το voucher
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Τρία χρόνια χωρίς τον «Βασιλιά» Πελέ

ΠΚ team ΠΚ team -
Στις 29 Δεκεμβρίου 2022 έφυγε από τη ζωή ο...

Συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου: Η Χαμάς διαμηνύει πως δεν θα καταθέσει τα όπλα

ΠΚ team ΠΚ team -
Συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου: Η Χαμάς διαμηνύει πως δεν θα καταθέσει...

Αναβαθμίζονται οι φοιτητικές εστίες και στην Κρήτη – 4,1 εκατ. ευρώ για κλιματισμό, κρεβάτια, ψυγεία, κουζίνες

ΠΚ team ΠΚ team -
12 φοιτητικές εστίες σε όλη την χώρα ανανεώνονται με...

Τουρισμός για Όλους 2026: Ανοίγει νωρίτερα η πλατφόρμα – Τι αλλάζει και πώς θα πάρετε το voucher

ΠΚ team ΠΚ team -
Οι αλλαγές στο πρόγραμμα και τα βήματα για την...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST