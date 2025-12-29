ΕΛΛΑΔΑΚΑΙΡΟΣΚΡΗΤΗ

«Σκανδιναβικό ψύχος» στο φινάλε του 2025: Ραγδαία πτώση θερμοκρασίας και πιθανές χιονοπτώσεις

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ισχυρή ψυχρή εισβολή αναμένεται τις τελευταίες ημέρες του 2025, με αισθητή πτώση θερμοκρασίας έως και 10 βαθμούς.

Σημαντική αλλαγή παρουσιάζει το καιρικό σκηνικό τις τελευταίες ημέρες του έτους, καθώς ψυχρές αέριες μάζες πολικής προέλευσης κατευθύνονται προς τη χώρα, προκαλώντας αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ισχυρούς βοριάδες και τοπικά φαινόμενα χειμωνιάτικου χαρακτήρα.

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές εκτιμήσεις, ο υδράργυρος αναμένεται να υποχωρήσει απότομα, με τη μείωση σε ορισμένες περιοχές να φτάνει ακόμη και τους 10 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι χαμηλές θερμοκρασίες θα γίνουν αισθητές ακόμη και σε αστικά κέντρα. Στο λεκανοπέδιο της Αττικής, οι ελάχιστες τιμές θα πλησιάσουν το μηδέν, ιδίως κατά τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες.

Για εισβολή «σκανδιναβικού ψύχους» κάνει λόγο ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, επισημαίνοντας ότι το κύμα ψύχους θα επηρεάσει τη χώρα κυρίως το διήμερο Τετάρτη – Πέμπτη, δηλαδή την παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς. Όπως αναφέρει, οι επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι βόρειοι, ενισχυμένοι στα πελάγη έως 6 και 7 μποφόρ, εντείνοντας περαιτέρω το αίσθημα του κρύου.

Σε ό,τι αφορά τις χιονοπτώσεις, ο κ. Τσατραφύλλιας εκτιμά ότι θα είναι περιορισμένες και ασθενείς. Την Τετάρτη δεν αποκλείεται να σημειωθούν παροδικές χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα σε περιοχές της Εύβοιας, της Στερεάς Ελλάδας, τμήματα της Αττικής και της Πελοποννήσου, χωρίς ωστόσο να δημιουργηθούν προβλήματα ή αξιόλογες χιονοστρώσεις. Την Πρωτοχρονιά, με εξαίρεση την Κρήτη και τις Κυκλάδες, αναμένεται βελτίωση του καιρού με ηλιοφάνεια, αλλά με χαμηλές θερμοκρασίες, το γνωστό φαινόμενο του «ήλιου με δόντια».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, ο οποίος τονίζει ότι η ψυχρή εισβολή θα κορυφωθεί γύρω στην αλλαγή του χρόνου. Όπως σημειώνει, στην Αττική υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν χιονοπτώσεις στα υπερβόρεια τμήματα του νομού, με αυξημένες πιθανότητες χιονόστρωσης στην Πάρνηθα, κυρίως την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Οι νιφάδες ενδέχεται να φτάσουν έως και τα βόρεια προάστια, χωρίς όμως να αναμένονται φαινόμενα έντασης που θα προκαλέσουν προβλήματα.

Παράλληλα, βροχές και τοπικές καταιγίδες προβλέπονται κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, καθώς η ψυχρή αέρια μάζα θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της επικράτειας. Το κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να διατηρηθεί έως τις πρώτες ώρες του νέου έτους, πριν δώσει σταδιακά τη θέση του σε νοτιάδες και ηπιότερες καιρικές συνθήκες.

Οι μετεωρολόγοι συνιστούν προσοχή, ιδιαίτερα στις μετακινήσεις σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, καθώς και επαγρύπνηση για τις χαμηλές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν την περίοδο της Πρωτοχρονιάς.

ΠΚ team
ΠΚ team
