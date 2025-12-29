«Σκανδιναβικό ψύχος» στο φινάλε του 2025: Ραγδαία πτώση θερμοκρασίας και πιθανές χιονοπτώσεις

- Tags
- καιρός
Τσιάρας: «Είμαι διαθέσιμος να πάω στα μπλόκα...
«Απεμπλέκουμε τα ΑΦΜ από τα αγροτεμάχια», τόνισε ο υπουργός...
Αναβαθμίζονται οι φοιτητικές εστίες και στην Κρήτη...
12 φοιτητικές εστίες σε όλη την χώρα ανανεώνονται με...
Τσιάρας: «Είμαι διαθέσιμος να πάω στα μπλόκα για διάλογο, αρκεί να υπάρχει διάθεση από τους αγρότες»
Συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου: Η Χαμάς διαμηνύει πως δεν θα καταθέσει τα όπλα
Αναβαθμίζονται οι φοιτητικές εστίες και στην Κρήτη – 4,1 εκατ. ευρώ για κλιματισμό, κρεβάτια, ψυγεία, κουζίνες
