Μ. Φαλαλάκη: Από το Ινστιτούτο Αστροφυσικής του ΙΤΕ με υποτροφία στα κορυφαία Πανεπιστήμια του κόσμου!

Η ερευνήτρια, που ξεκίνησε από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, έκανε αίτηση σε κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα και τη δέχτηκαν όλα! Τι λέει η ίδια στο Cretalive.
Η μέχρι σήμερα πορεία της θα μπορούσε να είχε τίτλο «Ένα παιδί μετράει τα άστρα», οι συνεχείς διακρίσεις της, βέβαια, επιβεβαιώνουν το μοτίβο του Ινστιτούτου Αστροφυσικής του ΙΤΕ ότι «Ο ουρανός δεν είναι το όριό μας!»
Η Μυρτώ Φαλαλάκη είναι μόλις 23 ετών και έχει στο ενεργητικό της πολλές διακρίσεις και βραβεία. Τώρα, ήρθε η ώρα για τις διδακτορικές της σπουδές και, όπως αναφέρουν περήφανα οι καθηγητές της, έγινε δεκτή με υποτροφία στα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια της Αμερικής και της Ευρώπης: Caltech, Harvard, Stanford, Berkeley, U. Chicago, Northwestern. Με λίγα λόγια, όπου έκανε αίτηση, όλοι ανταγωνίζονται ποιος θα την κατακτήσει!
Να πούμε πως η Μυρτώ Φαλαλάκη αποφοίτησε από το 3ο ΓΕΛ Κομοτηνής το 2021 με βαθμό 19.8/20 (Άριστα’). Τον ίδιο χρόνο ξεκίνησε τις προπτυχιακές σπουδές της στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έλαβε το πτυχίο της τον Ιούλιο του 2025 και ξεκίνησε τις μεταπτυχιακές σπουδές στην Προχωρημένη Φυσική.
Κατά τη διάρκεια των Λυκειακών της σπουδών έλαβε μέρος σε διάφορους μαθηματικούς διαγωνισμούς της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας από τους οποίους απέσπασε το βραβείο ‘Ευκλείδης’ 2 φορές και το βραβείο ‘Θαλής’ 3 φορές. Τον Οκτώβριο του 2022 έγινε μέλος του Ινστιτούτου Αστροφυσικής του ΙΤΕ. Ασχολείται με θέματα που σχετίζονται με τις κοσμικές ακτίνες υψηλών ενεργειών υπό την επίβλεψη της καθηγήτριας Β. Παυλίδου και του καθηγητή Κ. Τάσση. Έλαβε το “Βραβείο Γιώργος Γραμματικάκης 2023” καθώς και το “Βραβείο καλύτερης ακαδημαϊκής επίδοσης Ε.Ν. Οικονόμου” για το έτος 2025.
Την ενδιαφέρει η αστροφυσική υψηλών ενεργειών, οι κοσμικές ακτίνες και τα γαλαξιακά μαγνητικά πεδία.
Η ίδια αναφέρει πως το κίνητρό της για την έρευνα πηγάζει από μια βαθιά περιέργεια για τη φυσική και τις αστροφυσικές επιστήμες.
Σε δηλώσεις της στο Cretalive αναφέρει ότι «κατάγομαι από Κομοτηνή και το να έρθω να σπουδάσω Φυσική στην Κρήτη ήταν σημαντική απόφαση. Είχα διαβάσει πράγματα για το τμήμα εδώ αλλά πραγματικά δεν μπορώ να εκφράσω πόσο ευγνώμων είμαι για την επιλογή που έκανα τότε και θα ήθελα να πω ότι οι μαθητές που έχουν παρόμοιους στόχους, ειδικά για Αστροφυσική και Κοσμολογία, πρέπει επίσης να έρθουν στην Κρήτη».
Η Μυρτώ έκανε αιτήσεις για υποτροφία στα κορυφαία Πανεπιστήμια στον τομέα της αστροφυσικής, μέχρι στιγμής όσα της έχουν απαντήσει, είναι «ναι» και αναμένει την ανταπόκριση από ακόμα δύο ιδρύματα.
Δεν έχει ακόμα καταλήξει ποιο θα επιλέξει, όπως αναφέρει σημαντικός παράγοντας είναι, φυσικά, η ποιότητα των σπουδών, ωστόσο παίζει ρόλο και η ποιότητα ζωής που θα έχει ανάλογα με την επιλογή της. Προσανατολίζεται στο Caltech που είναι στην Πασαντίνα, μία ήσυχη πόλη στην Καλιφόρνια, όπου όποιος έχει πάει, ακόμα και από την Ευρώπη, έχει να πει τα καλύτερα για τις συνθήκες διαβίωσης.
Το να μην ξέρει τι θα επιλέξει είναι για εκείνη «ένα όμορφο πρόβλημα!» Να σημειώσουμε πως τα Ιδρύματα της καλύπτουν όλα τα έξοδά της, η υποτροφία είναι πλήρης και αυτό της παρέχει μία μεγάλη ελευθερία κινήσεων και, φυσικά, οικονομική ανεξαρτησία, κάτι που δύσκολα βρίσκει κανείς σε ηλικία 23 ετών.
Η Μυρτώ από μικρή άκουγε για αυτά τα Πανεπιστήμια και αισθανόταν δέος για όσους κατάφερναν να περάσουν το κατώφλι τους. Η ίδια είναι κάπως απαισιόδοξη, κρατάει μικρό καλάθι, ωστόσο το περιβάλλον της ήταν πάντα υποστηρικτικό.
Το πρώτο «ναι» ήρθε από το Caltech μέσω τηλεφώνου και όταν το άκουσε… σοκαρίστηκε! Και, φυσικά, δεν περίμενε πως θα ακολουθούσε «βροχή» από «ναι»!
Στην αίτησή της έστειλε, μεταξύ άλλων, ένα βιογραφικό της σημείωμα και συστατικές επιστολές από τους καθηγητές Β. Παυλίδου και Κ. Τάσση αλλά και την Τζ. Πανοπούλου, παλιά φοιτήτρια του κ. Τάσση, με την οποία συνεργάστηκε στη Σουηδία.
Ο στόχος της ήταν σαφής από την αρχή και οι άνθρωποι που βρέθηκαν δίπλα της την προετοίμαζαν κατάλληλα. Η Μυρτώ αναφέρει πως τη βοήθησαν πολύ άνθρωποι από το Ινστιτούτο Αστροφυσικής και ήταν πάντα εκεί για να τη συμβουλεύουν και να λύνουν τις απορίες της.
Cretalive