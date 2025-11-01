Μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου: Νεκροί και τραυματίες από πυροβολισμούς – Αντίποινα για τη βόμβα σε σπίτι

Πυροβολισμοί με νεκρούς και τραυματίες σημειώθηκαν στα Βορίζια Ηρακλείου – Φόβοι για αναβίωση της βεντέτας που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Μακελειό σημειώθηκε στα Βορίζια Ηρακλείου στην Κρήτη το πρωί του Σαββάτου (01.11.2025) με τρία άτομα να έχουν χάσει τη ζωή τους μετά από πυροβολισμούς, ενώ υπάρχουν και πολλοί τραυματίες.

Οι απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν μετά από χθεσινή βομβιστική επίθεση σε υπό κατασκευή σπίτι στα Βορίζια Ηρακλείου.

Το πρωί του Σαββάτου στο χωριό επικράτησε πολεμικό σκηνικό με τους πυροβολισμούς να πέφτουν βροχή. Σύμφωνα με το cretalive.gr οι νεκροί είναι μια γυναίκα περίπου 57 ετών και ένας άνδρας 39 ετών. Πληροφορίες μιλούν και για τρίτο νεκρό και περίπου 15 τραυματίες, ανάμεσά τους και παιδιά.

Η κατάσταση παραμένει συγκεχυμένη καθώς κανείς δεν μπορεί να πλησιάσει στο χωριό, όπου συνεχιζόταν για ώρα η ανταλλαγή πυρών μεταξύ μελών δύο οικογενειών.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές οι κάτοικοι του χωριού μεταφέρουν με ότι μέσο έχουν – ακόμα και με αγροτικά – τους τραυματίες στα νοσοκομεία στο Ηράκλειο, αλλά και στα Κέντρα Υγείας Μοιρών, Αγίας Βαρβάρας, ενώ το ΕΚΑΒ έχει δεχτεί πλήθος κλήσεων.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα oι πυροβολισμοί ξέσπασαν μετά τη χθεσινή έκρηξη σε υπό κατασκευή κατοικία στο χωριό, με το περιστατικό να λαμβάνει διαστάσεις αντεκδίκησης.

Για το αιματηρό περιστατικό, ενημερώθηκε και ο Υπουργός Δημοσίας Τάξης, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τον διοικητή της Αστυνομίας.

Δυνάμεις της Αστυνομίας έχουν αποκλείσει την πρόσβαση στο χωριό του Δήμου Φαιστού για λόγους ασφαλείας.

Διμοιρία των ΜΑΤ στο Βενιζέλειο μετά το μακελειό στα Βορίζια /Πηγή: https://www.ekriti.gr

Η έκρηξη που προκάλεσε το μακελειό

Αυτοσχέδιος μηχανισμός εξερράγη χθες το βράδυ στα Βορίζια, σε υπό κατασκευή οικία που όπως φαίνεται ανήκει σε 29χρονο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο εκκωφαντικός θόρυβος που ακούστηκε προκάλεσε αναστάτωση, ωστόσο από την έκρηξη, ευτυχώς, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές στην υπό κατασκευή οικία στην οποία είχε τοποθετηθεί ο εκρηκτικός μηχανισμός.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν πυροτεχνουργοί και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να εξετάσουν τον χώρο και να διασφαλίσουν την περιοχή. Όπως αναφέρει το cretalive.gr, η βόμβα είχε τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου και το ωστικό κύμα φέρεται να σάρωσε τα πάντα, ξηλώνοντας πόρτες, παράθυρα και γυψοσανίδες.

Πολύ γρήγορα έσπευσαν στο σημείο δεκάδες χωριανοί, ενώ επικράτησε ένταση καθώς κάποιοι εξέφρασαν υπόνοιες για την ταυτότητα του δράστη και λίγο έλειψε κάποιοι να πιαστούν στα χέρια.