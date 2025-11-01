Ρέθυμνο:Ο Δήμος Μυλοποτάμου ζητά την επανεξέταση της απόφασης για το υποκατάστημα ΕΛΤΑ Περάματος

-“Η ενδοχώρα χρειάζεται παρουσία, όχι απομόνωση”

ΟΔήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Κλάδος Γεώργιος εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια του για την αναστολή λειτουργίας του υποκαταστήματος των ΕΛΤΑ στο Πέραμα και ζητά την άμεση επανεξέταση της απόφασης, με γνώμονα την ανθρωπογεωγραφία και τη δημογραφική πραγματικότητα της περιοχής.

Η απόφαση αυτή δεν μπορεί να εξετάζεται με οριζόντιους κανόνες, καθώς ο Μυλοπόταμος αποτελεί μια εκτεταμένη ορεινή ενδοχώρα, με δεκάδες απομονωμένους οικισμούς, ελάχιστα και αραιά δρομολόγια δημόσιας συγκοινωνίας και έντονη πληθυσμιακή γήρανση, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Για τους κατοίκους του, κυρίως ηλικιωμένους και αγρότες, τα ΕΛΤΑ είναι ο φυσικός τους σύνδεσμος με το κράτος και η μοναδική δυνατότητα καθημερινής συναλλαγής δηλαδή, παραλαβή συντάξεων, πληρωμή λογαριασμών, αποστολή και παραλαβή εγγράφων ή δεμάτων, οι πιο βασικές λειτουργίες που εξασφαλίζουν την καθημερινότητά τους.

Το Πέραμα αποτελεί διοικητικό και εμπορικό κέντρο για ολόκληρο τον Μυλοπόταμο, εξυπηρετώντας καθημερινά μεγάλο αριθμό πολιτών από τα γύρω χωριά. Η αναστολή της λειτουργίας του υποκαταστήματος δημιουργεί σοβαρό κοινωνικό και λειτουργικό κενό, που δεν μπορεί να καλυφθεί χωρίς στοχευμένο σχεδιασμό και κατανόηση των πραγματικών συνθηκών της ενδοχώρας.

Ο Μυλοπόταμος έχει αποδείξει ότι μπορεί και επιδιώκει να αναζωογονεί τον τόπο του μέσα από έργα, κοινωνικές πρωτοβουλίες και προγράμματα στήριξης της τοπικής οικονομίας. Ωστόσο, η αποδυνάμωση βασικών δημόσιων δομών απειλεί να ανατρέψει αυτή την προσπάθεια, αφήνοντας τον αγροτικό και ορεινό πληθυσμό χωρίς την απαραίτητη παρουσία των υπηρεσιών που του αναλογούν.

Ο Δήμος Μυλοποτάμου, αντιλαμβανόμενος τις μεταρρυθμίσεις που επιχειρεί η Διοίκηση των ΕΛΤΑ, δεν ζητά εξαίρεση από την εθνική στρατηγική, αλλά την εφαρμογή της αρχής της ισότητας στην πράξη. Η Πολιτεία δεν μπορεί να μιλά καθημερινά για ισότητα ευκαιριών και ταυτόχρονα να αποσύρει υπηρεσίες από περιοχές που τις έχουν περισσότερο ανάγκη.

Τονίζεται δε ότι, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις και παρεμβάσεις του Δημάρχου Μυλοποτάμου κ. Γεωργίου Κλάδου προς το αρμόδιο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το αίτημα του Δήμου δεν εισακούστηκε, γεγονός που προκαλεί εύλογο προβληματισμό για την προτεραιοποίηση των αναγκών της ενδοχώρας.

Ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου ζητά να εξεταστεί εκ νέου η περίπτωση του Περάματος, λαμβάνοντας υπόψη τη γεωμορφολογία, την πληθυσμιακή διάρθρωση και τον καθοριστικό κοινωνικό ρόλο του Μυλοποτάμου στην ύπαιθρο.

Ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου, κ. Γεώργιος Κλάδος, δήλωσε:

«Η απόφαση για το Πέραμα δεν μπορεί να βασίζεται σε ψυχρούς αριθμούς.

Ο Μυλοπόταμος έχει δική του ταυτότητα, δύσκολη γεωγραφία και έναν πληθυσμό που παλεύει καθημερινά να κρατήσει ζωντανό τον τόπο. Δεν ζητούμε προνόμια, ζητούμε το αυτονόητο: ισότητα, παρουσία και λογική. Η ενδοχώρα χρειάζεται το κράτος δίπλα της, όχι πίσω της. Ο Δήμος μας θα επιμείνει θεσμικά και συντονισμένα για μια δίκαιη λύση.»

Η δημοτική αρχή παραμένει ανοιχτή σε συνεργασία με τα ΕΛΤΑ και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, επιδιώκοντας λύση που θα διασφαλίζει τη συνέχεια της εξυπηρέτησης, την κοινωνική συνοχή και το δικαίωμα των πολιτών της υπαίθρου να ζουν με ίσους όρους