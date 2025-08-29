Μανόλης Χνάρης : «Απροετοίμαστη η Κυβέρνηση για την ομαλή και ορθή λειτουργία του ελαιοκομικού μητρώου»

Με την με αριθμό πρωτοκόλλου 216478/8-8-2025 απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επί της με αριθμό 6375/17-06-2025 Κοινοβουλευτικής παρέμβασης – Ερώτησης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, το Υπουργείο ομολόγησε την ανεπαρκή προετοιμασία του για την ομαλή και ορθή λειτουργία του ελαιοκομικού μητρώου.

Συγκεκριμένα, με την ανωτέρω κοινοβουλευτική του παρέμβαση που πάρθηκε με πρωτοβουλία του Βουλευτής Ρεθύμνης και Υπεύθυνου ΚΤ.Ε Αγροτικής Ανάπτυξης της παράταξης Μανόλη Χνάρη, το ΠΑΣΟΚ είχε θίξει ότι: «η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου, λειτουργικού και πραγματικά επαληθευμένου ελαιοκομικού μητρώου προϋποθέτει

i) την ύπαρξη σχετικής υποδομής,

ii) την στελέχωση των αρμοδίων υπηρεσιών με διοικητικό προσωπικό και σχετικές επιστημονικές ειδικότητες,

iii) τον εφοδιασμό τους με σύγχρονα μέσα καταγραφής και μέτρησης των ελαιοκομικών εκτάσεων, iv) την διασύνδεση τους με τις λοιπές ψηφιακές υπηρεσίες ελέγχου και διασταύρωσης του Δημοσίου, όπως το gov.gr, το ΟΣΔΕ, το Κτηματολόγιο και η ΑΑΔΕ, v)

απαραίτητη διαβούλευση με τα στελέχη, το υπηρεσιακό προσωπικό των σχετικών υπηρεσιών και τον αγροτικό κόσμο της χώρας καθώς και vi)

την πιλοτική εφαρμογή και ενημέρωση των αγροτών με σκοπό την εξοικείωση τους με την εν λόγω διαδικασία».

Εν προκειμένω, όμως, το ΠΑΣΟΚ είχε επισημάνει ότι: «οι αρμόδιες ΔΑΟΚ/ΔΑΟ των οικείων Περιφερειών για την καταχώριση των στοιχείων των ελαιοκομικών αγροτεμαχίων της χώρας στο Ελαιοκομικό Μητρώο δεν διαθέτουν επαρκές προσωπικό γεωπόνων,

τεχνολόγων γεωπονίας και μηχανικών, δεν είναι εξοπλισμένες με επαγγελματικές συσκευές GPS, GIS, σύγχρονα μέσα μέτρησης εκτάσεων και κατάλληλα υπηρεσιακά οχήματα για την προσέγγιση δύσβατων ορεινών και ημιορεινών ελαιοτεμαχίων, ενώ δεν έχουν και εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα στοιχεία του ΟΣΔΕ»

Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ εστίασε: στο ότι «η έλλειψη διασύνδεσης με τις ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου δημιουργεί ένα δυσανάλογο γραφειοκρατικό βάρος στους ελαιοπαραγωγούς στα πλαίσια μιας διαδικασίας στην οποία πρέπει να προσαρμοστούν εντός μικρού χρονικού διαστήματος και χωρίς ουσιαστική ενημέρωση και διαβούλευση».

Ωστόσο, επί των ανωτέρω ζητημάτων, το αρμόδιο Υπουργείο απάντησε μερικώς και αορίστως αναφέροντας ότι: «είναι σε εξέλιξη δημόσιο έργο για τον εκσυγχρονισμό της τεχνικής υποδομής του Μητρώου με στόχο τη διασύνδεσή του με άλλες βάσεις δεδομένων (όπως Κτηματολόγιο, ΟΣΔΕ, Δασικοί Χάρτες) για την συγκέντρωση όλων των γεωχωρικών και λοιπών πληροφοριών που απαιτούνται», χωρίς όμως να αναφέρει το οτιδήποτε για την υποστήριξη των αρμοδίων ΔΑΟΚ/ΔΑΟ με κατάλληλη τεχνική υποδομή και προσωπικό.

Ακόμα, ως προς τα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα και τις διοικητικές κυρώσεις μη υλοποίησης τους που προβλέφθηκαν με την ανωτέρω υπουργική απόφαση και τα οποία εξέπληξαν και αιφνιδίασαν τον αγροτικό κόσμο, το ΠΑΣΟΚ είχε ζητήσει από τον αρμόδιο Υπουργό: «να μην επιβληθεί κανένα διοικητικό πρόστιμο έως ότου ολοκληρωθεί η σωστή και ασφαλής επικαιροποίηση του ελαιοκομικού μητρώου», με το ΥΠΑΑΤ να αναφέρει ότι:

«ο υπόχρεος υποβάλει Δήλωση Συγκομιδής ηλεκτρονικά, κάθε έτος από 01 Οκτωβρίου ως 31 Μαΐου του επομένου έτους -δηλαδή σε διάρκεια 8 μηνών- εφόσον οποιαδήποτε στιγμή προηγουμένως έχει επικαιροποιήσει το ελαιοκομικό μητρώο. Επομένως, δεν προκύπτει από πουθενά ως καταληκτική ημερομηνία ενημέρωσης του Μητρώου η 30η Σεπτεμβρίου. Η ίδια η Υπουργική Απόφαση, στο άρθρο 7 αναφέρει ότι οι κυρώσεις δεν επιβάλλονται πριν την 1η Οκτωβρίου 2026.

Δίνεται δηλαδή χρονικό περιθώριο ενός έτους εφαρμογής χωρίς ποινές, προκειμένου να μεσολαβήσει ικανό χρονικό διάστημα εξοικείωσης με τις διαδικασίες και αντιμετώπισης των όποιων προβλημάτων μπορεί να προκύψουν το πρώτο διάστημα εφαρμογής τους».

Τέλος, όπως είχε αναφέρει το ΠΑΣΟΚ με την κοινοβουλευτική του ερώτηση: «ένα σύγχρονο και πλήρως λειτουργικό ελαιοκομικό μητρώο, πέραν του ότι αποτελεί ευρωπαϊκή επιταγή, μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στον έλεγχο της πραγματικής παραγωγής ελαιόλαδου, τον περιορισμό της μαύρης αγορά», την αποτελεσματική διαχείριση των ενισχύσεων και την συλλογή δεδομένων για τον σχεδιασμό της εθνικής αγροτικής πολιτικής στον εν λόγω, ζωτικής σημασίας για την ελληνική οικονομία, τομέα».

Για τον λόγο αυτό, η κοινοβουλευτική ομάδα και ιδίως ο αρμόδιος ΚΤΕ Αγροτικής Ανάπτυξης της παράταξης, Μ. Χνάρης θα παρακολουθούν στενά τις ενέργειες της κυβέρνησης αναφορικά με την επικαιροποίηση του ελαιοκομικού μητρώου ούτως ώστε αφενός αυτή να γίνει με ορθό και ομαλό τρόπο και αφετέρου να μην επιβαρυνθούν οι αγρότες με διοικητικά πρόστιμα και περαιτέρω γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις.