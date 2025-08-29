Ηράκλειο:Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας για τον θάνατο του πρώην Προέδρου της Κοινότητας Καστελλίου Ιωάννη Λιονάκη

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του αείμνηστου Ιωάννη Λιονάκη, πρώην Προέδρου της Κοινότητας Καστελλίου, σε ηλικία 70 ετών, ο οποίος υπηρέτησε με ήθος, συνέπεια και αφοσίωση την τοπική κοινωνία.

Με την αναγγελία του θανάτου του, το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασε εκτάκτως και αποφάσισε ομόφωνα:

Να παραστούν στην εξόδιο ακολουθία ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, οι Αντιδήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων.

Να εκφράσει τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του εκλιπόντος.

Να εκφράσει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους συγγενείς του Ιωάννη Λιονάκη.

Να ξεκινήσει η διαδικασία ονοματοδοσίας οδού στο Καστέλλι σε “Οδό Ιωάννου Λιονάκη”

Να εκδώσει το παρόν ψήφισμα.

Να δημοσιευθεί το ψήφισμα στον τοπικό Τύπο.

Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γεώργιος Καλογεράκης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων, εκφράζουν θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος και εύχονται αιωνία η μνήμη του.