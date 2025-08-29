ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηρακλείου:Ο Δήμος Μαλεβιζίου τίμησε τους ήρωες των Καλεσών

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

«Στις 29 Αυγούστου 1944, στο Τουπάκι, ολοκληρώθηκε ένας κύκλος αίματος που σκέπασε με πόνο, ορφάνια και δυστυχία τον τόπο μας με την εκτέλεση των Καλεσανών ηρώων. Όμως μαζί με τον πόνο, άφησε και μια βαριά παρακαταθήκη.

Την παρακαταθήκη της Αντίστασης, της Ελευθερίας, και της Αξιοπρέπειας.» ανέφερε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας με αφορμή την τελετή μνήμης για τους εκτελεσθέντες Καλεσανούς από τα Γερμανικά στρατεύματα κατοχής.

Η τελετή τιμής και μνήμης πραγματοποιήθηκε στη θέση Τουπάκι στο δρόμο προς Κρουσώνα, τόπο της εκτέλεσης των Καλεσανών ηρώων στις 29 Αυγούστου του 1944, παρουσία συγγενών των θυμάτων, εκπροσώπων αρχών και φορέων και κατοίκων του χωριού.
Στα γεγονότα εκείνης της μέρας αναφέρθηκε κατά την ομιλία της η Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Μαλεβιζίου Χρύσα Λυρώνη.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο:Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας για...

0
Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας εκφράζει τη βαθιά του θλίψη...

Μανόλης Χνάρης : «Απροετοίμαστη η Κυβέρνηση για...

0
Με την με αριθμό πρωτοκόλλου 216478/8-8-2025 απάντηση του Υπουργείου...

Ηράκλειο:Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας για...

0
Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας εκφράζει τη βαθιά του θλίψη...

Μανόλης Χνάρης : «Απροετοίμαστη η Κυβέρνηση για...

0
Με την με αριθμό πρωτοκόλλου 216478/8-8-2025 απάντηση του Υπουργείου...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο:Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας για τον θάνατο του πρώην Προέδρου της Κοινότητας Καστελλίου Ιωάννη Λιονάκη
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST