Ηρακλείου:Ο Δήμος Μαλεβιζίου τίμησε τους ήρωες των Καλεσών

«Στις 29 Αυγούστου 1944, στο Τουπάκι, ολοκληρώθηκε ένας κύκλος αίματος που σκέπασε με πόνο, ορφάνια και δυστυχία τον τόπο μας με την εκτέλεση των Καλεσανών ηρώων. Όμως μαζί με τον πόνο, άφησε και μια βαριά παρακαταθήκη.

Την παρακαταθήκη της Αντίστασης, της Ελευθερίας, και της Αξιοπρέπειας.» ανέφερε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας με αφορμή την τελετή μνήμης για τους εκτελεσθέντες Καλεσανούς από τα Γερμανικά στρατεύματα κατοχής.

Η τελετή τιμής και μνήμης πραγματοποιήθηκε στη θέση Τουπάκι στο δρόμο προς Κρουσώνα, τόπο της εκτέλεσης των Καλεσανών ηρώων στις 29 Αυγούστου του 1944, παρουσία συγγενών των θυμάτων, εκπροσώπων αρχών και φορέων και κατοίκων του χωριού.

Στα γεγονότα εκείνης της μέρας αναφέρθηκε κατά την ομιλία της η Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Μαλεβιζίου Χρύσα Λυρώνη.