Mανώλης Χνάρης : «Έλλειψη στοχευμένης κυβερνητικής πολιτικής για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων»

Για την καταστροφή που έχει υποστεί ο κτηνοτροφικός κλάδος της χώρας εξαιτίας της ζωονόσου της ευλογιάς τοποθετήθηκε, ως Εισηγητής, στη συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής, ο Βουλευτής Ρεθύμνης και Υπεύθυνος ΚΤΕ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Μανόλης Χνάρης, στο πλαίσιο του νομοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κύρωση της από 23.10.2025 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και την αντιμετώπιση της ζωονόσου της ευλογιάς» (Α΄ 183) και συναφείς διατάξεις».

Ο Μ. Χνάρης ξεκίνησε την ομιλία του, ασκώντας δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντας το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αποσπασματικό και αναποτελεσματικό, ενώ παράλληλα επεσήμανε ότι κατατέθηκε «κατόπιν εορτής», καθώς έχει παρέλθει χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων και πλέον μηνών από την εμφάνιση του πρώτου κρούσματος ευλογιάς στη χώρα μας.

Εν συνεχεία, με ιδιαίτερα δηκτικό τρόπο, επέκρινε το αρμόδιο Υπουργείο για την πλήρη έλλειψη σχεδίου και στρατηγικής, τη στιγμή που «μέχρι και σήμερα πάνω από 1500 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις έχουν προσβληθεί από ευλογιά και έχουν θανατωθεί 400.000 χιλιάδες ζώα».

Επιπρόσθετα, επεσήμανε ότι η κατάσταση εντείνεται ολοένα και περισσότερο, ως αποτέλεσμα των «υποστελεχωμένων, από κτηνιατρικό προσωπικό και τεχνολογικά μέσα, κτηνιατρικών υπηρεσιών στις πύλες εισόδου, στις Περιφέρειες και στα Κτηνιατρικά Εργαστήρια του ΥΠΑΑΤ», ενώ υπογράμμισε ότι μοναδική στόχευση της κυβέρνησης «είναι η διάχυση και μεταφορά των ευθυνών στις περιφέρειες», τις οποίες δεν έχει ενισχύσει με τους απαραίτητους πόρους.

Ακολούθως, προχώρησε σε οξεία κριτική προς την κυβέρνηση, τονίζοντας ότι όφειλε να ενισχύσει και να λειτουργήσει «το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου της Ασθένειας στο ΥΠΑΑΤ, όπως προβλέπεται από το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης προκειμένου να επιτηρείται η εφαρμογή των οδηγιών και των χρονοδιαγραμμάτων που προβλέπονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάγκης».

Συμπληρωματικά, με σκοπό να αναδείξει την αποσπασματική αντιμετώπιση του προβλήματος από πλευράς της κυβέρνησης, ο Μ. Χνάρης ανέφερε ότι, ενώ το ΥΠΑΑΤ έπρεπε να προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, αρκέστηκε «στη δυνατότητα, για μεταφορά κτηνιάτρων, από άλλες ήδη υποστελεχωμένες περιφέρειες και στρατιωτικούς κτηνιάτρους».

Έπειτα, αναφορικά με το ζήτημα καταβολής των αποζημιώσεων τόνισε ότι: «οι πληγέντες κτηνοτρόφοι, μέχρι και σήμερα, παραμένουν χωρίς αποζημίωση λόγω της διαχειριστικής και πολιτικής σας ανεπάρκειας» και παράλληλα εστίασε στο γεγονός ότι «Όλη αυτή η αδράνεια και η καθυστέρηση των πληρωμών, είχε ως αποτέλεσμα η χώρα μας να χάσει κοινοτικά κονδύλια που θα μπορούσαν να είχαν διατεθεί για την ουσιαστική αποκατάσταση του ζωικού κεφαλαίου».

Όλα τα παραπάνω, όπως επεσήμανε, σε συνδυασμό με την απουσία συνολικού σχεδίου «για τον τρόπο αντικατάστασης του ζωικού κεφαλαίου και την ενίσχυση των υποστελεχωμένων Κέντρων Γενετικής βελτίωσης, πρόκειται, με μαθηματική ακρίβεια, να οδηγήσουν στην έξοδο χιλιάδων κτηνοτρόφων από το επάγγελμα».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε εκτενώς στις θέσεις του ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας ότι: «έχουμε επανειλημμένα προτείνει την καταβολή μηνιαίου επιδόματος στους κτηνοτρόφους, για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί για την αντικατάσταση του ζωικού κεφαλαίου προκειμένου να καλύψουν τις βιοτικές τους ανάγκες». Παράλληλα, επικεντρώθηκε στην ανάγκη «ενημέρωσης των κτηνοτρόφων, αναφορικά με τον τρόπο και τις συνέπειες εξάπλωσης της ζωονόσου, αλλά και για τα μέτρα βιοασφάλειας που έπρεπε να λάβουν», για την οποία η κυβέρνηση δεν φρόντισε να λάβει τα απαραίτητα μέτρα.

Επιπλέον, αναφορικά με το ζήτημα του εμβολιασμού των αιγοπροβάτων, ο Βουλευτής Ρεθύμνης, απευθυνόμενος προς τον αρμόδιο Υπουργό, τόνισε ότι: «ήταν απαραίτητο προ πολλού να έχετε συστήσει ανεξάρτητη και αξιόπιστη επιστημονική επιτροπή, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Τέλος, ο Μ. Χνάρης αναφέρθηκε στα συσσωρευμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας, «λόγω της ανύπαρκτης αγροτικής πολιτικής της κυβέρνησης», μεταξύ των οποίων είναι: «η αύξηση του κόστους παραγωγής, η έλλειψη εργατών γης, η μη επικαιροποίηση του κανονισμού ΕΛΓΑ, βάσει των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης, καθώς και η ανύπαρκτη στρατηγική για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας».

Όλα τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με τη μη έγκαιρη καταβολή των κοινοτικών ενισχύσεων, υπογράμμισε ότι, απειλούν την «απρόσκοπτη συνέχιση της παραγωγικής δραστηριότητας και της βιωσιμότητας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων», δεδομένου ότι «μέχρι και σήμερα εκκρεμεί η καταβολή πάνω από 500 εκατ. για ενισχύσεις του 2024».

Συνοψίζοντας, ο Μ. Χνάρης, κατόπιν της Αναφοράς του Υπουργού για την καταβολή των ενισχύσεων του 2025 με κριτήρια παραγωγής, γάλα, κρέας, ζωοτροφές, επεσήμανε ότι όντως αυτό είναι μία συζήτηση που θα έπρεπε να έχει ανοίξει στο πλαίσιο διαβούλευσης της Νέας Κ.Α.Π., η οποία, ωστόσο, απουσιάζει.

Στο πλαίσιο αυτό, καθώς επεσήμανε ότι «η κτηνοτροφία στη χώρα μας δεν είναι οριζόντια, αλλά είναι εκτατική, σταβλισμένη, νησιωτική», έθεσε στον αρμόδιο Υπουργό το εξής ερώτημα: «Ποιοι είναι οι συγκεκριμένοι συντελεστές που θα λάβετε υπόψη σας για την καταβολή των ενισχύσεων του 2025 και με ποιους έχετε διαβουλευτεί, ούτως ώστε να μην αδικηθούν πραγματικοί παραγωγοί;»