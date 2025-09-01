Μανώλης Χνάρης:«Επιβεβλημένη ανάγκη η τροποποίηση της μελέτης στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου ‘’Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας στο τμήμα Γεωργιούπολη – Πετρές’’»

Την επιβεβλημένη ανάγκη τροποποίησης της μελέτης που αφορά το έργο «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας στο τμήμα Γεωργιούπολη – Πετρές», με στόχο τη μονιμοποίηση του κυκλικού κόμβου στην Επισκοπή, αναδεικνύει με Κοινοβουλευτική παρέμβαση του – Αναφορά στη Βουλή των Ελλήνων, ο Βουλευτής Ρεθύμνης του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Μανόλης Χνάρης, κατόπιν σχετικής επιστολής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.

Συγκεκριμένα, στην ανωτέρω επιστολή εκφράζεται έντονος προβληματισμός για την οδική ασφάλεια και την ανάγκη λειτουργικής αναβάθμισης του υφιστάμενου τμήματος του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ).

Αναφορικά με το ζήτημα αυτό, επισημαίνεται ότι ο προσωρινός κυκλικός κόμβος που τοποθετήθηκε στην Επισκοπή από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης – ΟΑΚ Α.Ε., στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου και για λόγους εργοταξιακής σήμανσης και κυκλοφοριακής ρύθμισης, «διευθέτησε ομαλά την κυκλοφορία, χωρίς να προκαλέσει κυκλοφοριακά προβλήματα ή ατυχήματα», αποδεικνύοντας έτσι την ιδιαίτερα αποτελεσματική λειτουργία του.

Εν αντιθέσει με αυτό, η υφιστάμενη εγκεκριμένη μελέτη προβλέπει την «κατασκευή δύο ασύμμετρων τρισκελών ισόπεδων κόμβων σε απόσταση μόλις 90μ, με σήμανση STOP και αριστερές στροφές επί του ΒΟΑΚ», γεγονός που, όπως υπογραμμίζεται, πρόκειται να αποβεί ιδιαιτέρως επικίνδυνο, δεδομένου του «αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου και αριστερών στροφών, που δυσχεραίνουν την ασφαλή απεμπλοκή των οχημάτων».

Συνεπώς, προκύπτει ότι η εγκατάσταση του προσωρινού κυκλικού κόμβου υπήρξε σαφώς αποτελεσματικότερη τόσο ως προς την ασφάλεια όσο και ως προς τη λειτουργικότητα και αναφορικά με το ζήτημα η ΠΕ Ρεθύμνης υπογραμμίζει τα εξής:

• «Σύμφωνα με το ΦΕΚ 253τ.ΑΑΠ/21-12-2015, ο ΒΟΑΚ έχει χαρακτηριστεί ως αυτοκινητόδρομος στο σύνολό του. Ωστόσο, σύμφωνα με το ανωτέρω ΦΕΚ η ισχύς των διατάξεων του ΚΟΚ για τους αυτοκινητόδρομους εφαρμόζεται μόνο στα τμήματα που έχουν ήδη κατασκευαστεί με τις προδιαγραφές αυτοκινητόδρομου και έχουν παραδοθεί σε χρήση. Το υπό εξέταση τμήμα δεν διαθέτει αυτά τα χαρακτηριστικά. Συνεπώς, δεν απαιτείται αποχαρακηρισμός του ως αυτοκινητόδρομος».

• Η τροποποίηση της μελέτης ώστε να προβλεφθεί μόνιμος κυκλικός κόμβος είναι νόμιμα εφικτή… λόγω απρόβλεπτων συνθηκών που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου και για λόγους οδικής ασφάλειας.

• Αντίστοιχες περιπτώσεις στον ΒΟΑΚ έχουν υπάρξει στο παρελθόν… που ξεκίνησαν ως εργοταξιακοί κόμβοι και στη συνέχεια εγκρίθηκαν ως μόνιμοι, επειδή αποδείχθηκαν λειτουργικοί και ασφαλέστεροι.

• Η προτεινόμενη τροποποίηση θα πρέπει να εγκριθεί τόσο από την Προϊσταμένη Αρχή όσο και και από τη Διαχειριστική Αρχή του τομεακού ΕΣΠΑ, λόγω της συγχρηματοδότησης του έργου.

• Είναι σημαντικό το υπό εξέταση οδικό τμήμα πρόκειται να αντικατασταθεί με την υλοποίηση του νέου ΒΟΑΚ και να ανακαταταχθεί σε Δευτερεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο».

Ο Μ. Χνάρης παραθέτει το αίτημα της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης και των κατοίκων για τη δρομολόγηση των απαιτούμενων ενεργειών, κατόπιν της θετικής γνωμοδότησης της κυβέρνησης και της Διαχειριστικής Αρχής του τομεακού ΕΣΠΑ, προκειμένου «να ολοκληρωθεί η διαδικασία τροποποίησης της μελέτης και της σχετικής ΑΕΠΟ» για την κατασκευή μόνιμου κυκλικού κόμβου στην Επισκοπή, «προς όφελος της οδικής ασφάλειας και της καλύτερης εξυπηρέτησης κατοίκων και επισκεπτών».

Τέλος, δεδομένου ότι τίθεται σοβαρό ζήτημα οδικής ασφάλειας και ανάπτυξης, το οποίο χρήζει άμεσης παρέμβασης και καθώς τα διαλαμβανόμενα στην ως άνω Επιστολή τεκμηριώνουν εύλογα και δίκαια αιτήματα, ο Βουλευτής Ρεθύμνης αιτήθηκε την άμεση δρομολόγηση όλων των αναγκαίων σχετικών ενεργειών, καθώς και για την ενημέρωση της Βουλής.