Ρέθυμνο:Συμμετοχή Μελών της Διοίκησης Συνταξιούχων ΙΚΑ στην Πανελλαδική Συγκέντρωση της Θεσσαλονίκης

Συνάδελφοι – Συναδέλφισσες, συνταξιούχοι του Ρεθύμνου,

Επειδή το τελευταίο διάστημα πολλοί και διάφοροι γίνονται αυτόκλητοι σωτήρες για λογαριασμό της κυβέρνησης σχετικά με τα αιτήματα των συνταξιούχων, για μια ακόμη φορά από την μεριά μας θέλουμε να κάνουμε ξεκάθαρο ότι οι συνταξιούχοι δεν πρόκειται να δεχθούν τα ψίχουλα που μας υπόσχονται στα πλαίσια την δημοσιονομικής πολιτικής και της πολεμικής οικονομίας.

Είμαστε ξανά στον δρόμο του αγώνα, γιατί δεν αντέχουμε:

• Την χειροτέρευση της ζωής μας που καθημερινά επιδεινώνεται από την συνέχιση των πολιτικών που τσακίζουν τη ζωή μας.

• Tα ψέματα και τις μισές αλήθειες για το πού τάχα η κυβέρνηση θα βρει τα χρήματα όταν όλες οι κυβερνήσεις έχουν κάνει το ασφαλιστικό δημοσιονομικό πρόβλημα και αρπάζουν από εμάς κάθε χρόνο δισεκατομμύρια από τις περικοπές που έκαναν και συνεχίζουν για λογαριασμό των δανειστών, τραπεζιτών, των επιχειρηματικών ομίλων, των καταστρεπτικών πολεμικών δαπανών.

Συνεχίζουμε τον αγώνα μας με την Πανελλαδική συγκέντρωση των συνταξιούχων στην Θεσσαλονίκη το Σάββατο 6 Σεπτέμβρη 5μμ μπροστά στον Λευκό Πύργο διεκδικώντας όσα όλες οι κυβερνήσεις μας έχουν αφαιρέσει όσα σε όλη μας την ζωή πληρώσαμε και δεν τα χρωστάμε σε κανέναν.

• Μέτρα ενάντια στην ακρίβεια με πραγματικές αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις και σε όλους τους συνταξιούχους, καταβολή των αναδρομικών, της 13ης και 14ης σύνταξης, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς στην κύρια σύνταξη.

• Μέτρα για την υγεία με αναβάθμιση της Πρωτοβάθμιας περίθαλψης, με άμεσες προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού σε όλες τις δομές υγείας. Άνοιγμα δομών υγείας και χειρουργικών κλινών που είναι ανενεργές. Πραγματικά δωρεάν υγεία με κατάργηση των κρατήσεων για την υγεία σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, με δωρεάν παροχή φαρμάκων.

Μέλη της Διοίκησης του Σωματείου μας θα είναι παρόντα στην Πανελλαδική Συγκέντρωση της Θεσσαλονίκης το Σάββατο 6 Σεπτέμβρη 2025.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ

• ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ,

• ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΜΑΣ,

• ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΑΣ,

• ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο