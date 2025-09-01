Συνεχίζεται η Παραδοσιακή Στράτα του Δήμου Χανίων – Αύριο, Τρίτη 02/09, με τον Λαογραφικό Όμιλο Χανίων Γιάννη Αγιασμενάκη & Το Λύκειο Ελληνίδων Χανίων

Η Παραδοσιακή Στράτα του Δήμου Χανίων συνεχίζεται για 4η χρονιά, γεμίζοντας με παράδοση και ζωντάνια τα στενά της Παλιάς Πόλης και του Ενετικού Λιμένα.

Αύριο, Τρίτη 2/09/2025 ο Λαογραφικός Όμιλος Χανίων Γιάννη Αγιασμενάκη και Το Λύκειο Ελληνίδων Χανίων θα παρουσιάσουν το δρώμενο: «Χορεύουμε για τον Τρύγο». Μαζί τους ο Μουσικοφιλολογικός Σύλλογος Άρτας “Ο Σκουφάς” και ο Χορευτικός Σύλλογος “Η Κίσσαμος”.

Συνοδεύουν μουσικά οι:

Νίκος Χαρχαλάκης (βιολί), Ηλίας Ανδρουλάκης (λαούτο), Στράτος Μπρεδάκης (λαούτο), Αντώνης Τσατσαρωνάκης (βιολί), Μανώλης Ξηρουχάκης (λαούτο), Κων/νος Λιόντος (κλαρίνο), Βασίλης Τριάντης (λαούτο), Μιχάλης Παπαδόπουλος (ντέφι).

Η διαδρομή της Στράτας θα ξεκινήσει στις 20.00, πρώτο σημείο εκκίνησης θα είναι το Ναυτικό Μουσείο Κρήτης και δεύτερο σημείο εκκίνησης το Νεώριο Μόρο. Η πρώτη στάση θα πραγματοποιηθεί στο Γιαλί Τζαμί και το τελικό σημείο συνάντησης στην Πλατεία Μητρόπολης.

Για μία ακόμη εβδομάδα, τα μέλη των Συλλόγων θα χαρίσουν στους ντόπιους και τους επισκέπτες της πόλης, μια εμπειρία βγαλμένη από την παράδοση του τόπου μας.

Το δρώμενο θα πραγματοποιείται κάθε Τρίτη τους επόμενους μήνες, με σκοπό να αναδείξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου, μέσα από την παράδοση, την ενδυματολογική κληρονομιά και τις μοναδικές μουσικοχορευτικές και φωνητικές ικανότητες των μελών των Πολιτιστικών Συλλόγων, που θα συμμετέχουν.