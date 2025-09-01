Χανιά:Ο Ανδρέας Κουκλινός για τον τουρισμό

Η φετινή τουριστική σεζόν έστειλε ένα σαφές μήνυμα: η περίοδος λειτουργίας των ξενοδοχείων μικραίνει. Το ακούω καθημερινά από τους ξενοδόχους, τους επαγγελματίες της εστίασης, τους αγρότες και τους εργαζόμενους του Αποκόρωνα. Οι επιχειρήσεις άνοιξαν φέτος καθυστερημένα, άλλες κατά μία εβδομάδα, άλλες κατά δέκα ημέρες, άλλες ακόμη και δύο εβδομάδες. Και ήδη ετοιμάζονται να κλείσουν νωρίτερα, στα μέσα ή τέλη Οκτωβρίου αντί για τις αρχές Νοεμβρίου. Μια πραγματικότητα που θα γίνει ακόμη χειρότερη το 2026.

Οι λόγοι είναι ξεκάθαροι, καθώς τα λειτουργικά έξοδα είναι αυξημένα, η ζήτηση στην αρχή και στο τέλος της περιόδου είναι μειωμένη, ενώ η πίεση για εκπτώσεις και προσφορές είναι συνεχής.

Κι ενώ οι επιχειρηματίες και οι εργαζόμενοι παλεύουν να κρατηθούν όρθιοι, τι κάνει η δημοτική αρχή; Αντί να στηρίξει την τοπική οικονομία, της βάζει θηλιά στον λαιμό. Το 2024 επέβαλε αυξήσεις – σοκ: 80% στα δημοτικά τέλη και έως 400% στην τιμή του νερού. Χωρίς διάλογο, χωρίς σχέδιο, χωρίς καμία λογική.

Και πού πάνε όλα αυτά τα λεφτά; Οι δρόμοι είναι σε τραγική κατάσταση, χωρίς πεζοδρόμια, χωρίς φωτισμό. Ο επισκέπτης βλέπει μια εικόνα εγκατάλειψης. Το μοναδικό «έργο» που μπορεί να παρουσιάσει η δημοτική αρχή είναι η υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων, κόστους 150.000 ευρώ, που σήμερα δεν λειτουργούν.

Ας μην κοροϊδευόμαστε μιας και οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις θα προσαρμοστούν. Αν δεν τις συμφέρει, θα περιορίσουν τη σεζόν. Αυτός που πληρώνει τον λογαριασμό είναι η κοινωνία του Αποκόρωνα: Οι εργαζόμενοι που από επτά μήνες δουλειάς βρίσκονται με πέντε, οι αγρότες που πουλούν τα προϊόντα τους σε μικρότερο διάστημα, οι ταβέρνες, τα καφέ, τα μπακάλικα, τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα που βλέπουν τον τζίρο τους να εξαφανίζεται και οι οικογένειες που πρέπει να ζήσουν δώδεκα μήνες με εισόδημα πέντε.

Ο τουρισμός είναι η «βαριά βιομηχανία» της χώρας, αλλά δεν είναι ανεξάντλητος πόρος. Χρειάζεται σοβαρή στήριξη, έργα υποδομής, διαβούλευση με τους επαγγελματίες. Αντί γι’ αυτά, έχουμε μια δημοτική αρχή που συμπεριφέρεται σαν φοροεισπράκτορας, που αδιαφορεί για τους ανθρώπους της, που καταστρέφει τον Αποκόρωνα.

Ο τουρισμός δεν είναι η κότα με τα χρυσά αυγά. Αντί να τον στηρίξει, η σημερινή δημοτική αρχή τον αποδυναμώνει με αποφάσεις που στραγγαλίζουν την τοπική κοινωνία.

Όλοι γνωρίζουμε ότι ή ευθύνη έχει ονοματεπώνυμο…

Και όσο συνεχίζει αυτή η πολιτική, ο Αποκόρωνας θα χάνει συνεχώς ευκαιρίες ανάπτυξης

Εκ μέρους της δημοτικής παράταξης «Αλλάζουμε τον Αποκόρωνα»

Ανδρέας Κουκλινός

Επικεφαλής μείζονος αντιπολίτευσης