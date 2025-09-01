Ρέθυμνο:Μαθητικό Συναπάντημα και Νέο Προσκυνητάρι στην Παναγία Μυριοκεφάλων

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΑΠΑΝΤΗΜΑ

ΚΑΙ ΝΕΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙ

ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΩΝ

30 Αυγούστου 2025

Το μεσημέρι του Σαββάτου, 30ής Αυγούστου 2025, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος μετέβη στον ιστορικό Ιερό Ναό της Παναγίας Μυριοκεφάλων, όπου είχε τη χαρά να ευλογήσει την εγκατάσταση του νέου περικαλλούς ξυλόγλυπτου Προσκυνηταρίου, το οποίο μερίμνησαν να προετοιμασθεί και τοποθετηθεί, λίγες ημέρες πριν από την Πανήγυρι του Ιερού Ναού, ο καλός και δραστήριος Εφημέριος, Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Σηφάκης και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της Ενορίας Γενεθλίου της Θεοτόκου Μυριοκεφάλων.

Επίσης, ο Σεβασμιώτατος διένειμε, από πλευράς της Ενορίας, σε όλους τους μικρούς μαθητές από τα Μυριοκέφαλα δωροεπιταγές για την προμήθεια των απαραίτητων σχολικών ειδών, ενόψει της ενάρξεως του νέου εκπαιδευτικού έτους.

Ο Σεβασμιώτατος συνεχάρη τον π. Θεόδωρο και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο για την ωραία αυτή πρωτοβουλία και ευχήθηκε σε όλα τα παιδιά και τους παρόντες γονείς πλούσια τη Χάρη και τη Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου της Αντιφωνητρίας, προσβλέποντας στην επερχόμενη ετήσια μεγαλειώδη Πανήγυρί της.