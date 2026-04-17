Μανώλης Χνάρης:«Η ανέγερση νέου νοσοκομείου στο Ρέθυμνο απαιτεί ουσιαστικές και όχι επικοινωνιακές πρωτοβουλίες»

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η κατάσταση του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου είναι γνωστή σε όλους. Η υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση έχουν διαμορφώσει ένα αναποτελεσματικό σύστημα που δοκιμάζεται καθημερινά εις βάρος των πολιτών και των επισκεπτών της πόλης.

Σε αυτό το περιβάλλον, πρόχειρες ανακοινώσεις και συναντήσεις για τη δήθεν κατασκευή ενός νέου νοσοκομείου δημιουργούν εύλογα ερωτήματα, όταν εδώ και χρόνια δεν έχουν δοθεί ουσιαστικές λύσεις για τη στήριξη και ενίσχυση του υφιστάμενου νοσοκομείου.

Σε μια περίοδο που το κοινωνικό κράτος υποβαθμίζεται σταθερά, τα ζητήματα της δημόσιας υγείας απαιτούν συνεννόηση, διαφάνεια και ευρεία συνεργασία, τέτοιες αποσπασματικές ενέργειες δε συμβάλλουν στην ουσιαστική επίλυση προβλημάτων.

Η κατασκευή ενός νέου νοσοκομείου απαιτεί ολοκληρωμένο σχεδιασμό, σαφή χρονοδιαγράμματα και κυρίως ουσιαστική διαβούλευση και συνένωση όλων των δυνάμεων και φορέων της τοπικής κοινωνίας , Ιατρικής και πανεπιστημιακής κοινότητας, των Δήμων και της Περιφέρειας.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, αποσπασματικές πρωτοβουλίες όχι μόνο δεν ενώνουν αλλά αποδυναμώνουν το εγχείρημα και δίνουν την εντύπωση, ειδικά σε μια συγκυρία που επικρατεί η απαξίωση της πολιτικής, ότι προτεραιότητα είναι η επικοινωνία και όχι η ουσία.

Μεσόγειο «ψηφίζουν» οι Ευρωπαίοι: Ταξίδια με «πυξίδα»...

0
Η νότια Ευρώπη αναδεικνύεται στον απόλυτο πρωταγωνιστή της σεζόν. Ισχυρή...

Σύσκεψη στην Περιφέρεια Κρήτης για το νέο...

0
Σύσκεψη για τον συντονισμό των επόμενων βημάτων αναφορικά με...

Μεσόγειο «ψηφίζουν» οι Ευρωπαίοι: Ταξίδια με «πυξίδα»...

0
Η νότια Ευρώπη αναδεικνύεται στον απόλυτο πρωταγωνιστή της σεζόν. Ισχυρή...

Σύσκεψη στην Περιφέρεια Κρήτης για το νέο...

0
Σύσκεψη για τον συντονισμό των επόμενων βημάτων αναφορικά με...
Σύσκεψη στην Περιφέρεια Κρήτης για το νέο Νοσοκομείο Ρεθύμνου Συντονισμός ενεργειών για την υλοποίηση ενός οραματικού έργου
Μεσόγειο «ψηφίζουν» οι Ευρωπαίοι: Ταξίδια με «πυξίδα» την ασφάλεια και το χαμηλό κόστος
Team Πολ. Κρήτης
